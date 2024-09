El palito que le tiró un ex jefe de una escudería de F1 a Willians: "Por qué no lo puse antes a Colapinto"

Günther Steiner, ex jefe del equipo Haas de la Fórmula 1 habló sobre las interesantes actuaciones que ha tenido Franco Colapinto. En este sentido indicó que le ha gustado el rendimiento del hombre de Williams.

El inesperado reclamo de Steiner a Vowles

En declaraciones brindadas para un canal de Youtube Champ 1, Steiner afirmó: "Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo. Vowles se está preguntando ahora mismo ¿por qué no lo puse antes? , entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero", expresó.



En este sentido remarcó que la actual escudería de Colapinto gastó una suma representativa en conceptos por reparaciones de uno de sus monoplazas.

Se debe recordar que el nacido en Pilar concluyó en la posición 11 su participación en el GP de Singapur y en la siguiente carrera intentará marcar las diferencias.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre la carrera que tendrá Colapinto en Estados Unidos?

"Predecir el desempeño exacto de Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos es complicado, ya que diversos factores pueden influir en el resultado final. La Fórmula 1 es un deporte altamente competitivo donde pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia", indicó.

Cuánto costaba ir a ver a Franco Colapinto en el GP de Brasil

El rango de precios para las entradas refleja la diversidad de experiencias que estaban disponibles. Desde los u$s1.350 para accesos básicos, hasta los u$s6.900 para una experiencia VIP en el Champions Club, los aficionados tienen múltiples opciones para vivir la emoción de la F1.



Sin embargo, el entusiasmo también se refleja en los costos de transporte. Los vuelos a San Pablo para las fechas exactas del evento alcanzaron los u$s1.000.

Fuente: 442