Rafaela está en statu quo desde hace 10 meses

Hace casi 10 meses que la ciudad está en un peligroso statu quo, que es como si desde el 10 de diciembre de 2023 todo se hubiese detenido y nada avanza.

Desde que asumió Leonardo Viotti todo fueron vanas promesas que en los hechos no se cristalizan, todo es potencial, en algunos casos llegando al extremo irritante que el propio intendente da por hecho lo que aún ni siquiera está comenzando, algo propio de los peores gobiernos populistas qu él mismo supo combatir.

El caso de Viotti es el reflejo más fiel del teorema de Baglini (En Argentina se denomina teorema de Baglini a un concepto que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Fue enunciado en 1986 por Raúl Baglini, entonces diputado de la Unión Cívica Radical.): Viotti en campaña sin duda alguna fue el mejor de todos, ahora en el poder, con las responsabilidades de manejar una ciudad como Rafaela, todo se vuelve confuso y casi imposible de cumplir.

Desde que Viotti asumió las calles de la ciudad se convirtieron directamente en un "chiquero", la suciedad se hace notar especialmente en la parte céntrica, en donde el excremento de las aves hacen imposible recorrerla, nadie puede estacionar el automóvil y los comerciantes se quejan vanamente que la gente no quiere concurrir a sus negocios por el olor nauseabundo que emana de dichos excrementos.

Las veredas de la ciudad están rotas y sucias, ello también provoca que las mismas se vuelvan intransitables. La Municipalidad no da respuestas, y cuando las da las mismas son realmente sorprendentes, como la autorización a Banco Santander Río de calle Güemes y Avenida Santa Fe, que para que sus veredas no estén tan sucias, se les permitió cortar el árbol añejo de la esquina sin que nadie se dignara a reponerlo, un verdadero y autentico despropósito.

Los barrios de la ciudad también pagan las consecuencias de esta extraña política higiénica del intendente. No hay barrio en donde sus calles se encuentren limpias sus calles y los yuyos cortados, hay vecinos que denuncian que ellos mismos se tienen que encargar de cortar los mismos por que los reclamos a la Municipalidad son absolutamente en vano y nadie les da respuestas.

A toda esta problemática se le debe sumar la inseguridad creciente que hay en la ciudad y que Viotti de una manera infantil e inaudita trató de lavarse las manos argumentando que no es su responsabilidad y que es materia exclusiva de la provincia, tirando la pelota y eludiendo responsabilidades.

Seguramente que la responsabilidad en materia de seguridad es de la provincia, pero desde el municipio se deben arbitrar medidas para colaborar en forma activa con la provincia. La provincia le dio a la Municipalidad 130 millones de pesos para la compra de cámaras de seguridad y Viotti puso el dinero en el Banco a Plazo Fijo, solo llamó a licitación y la compra de las mismas va en carreta cuando los delincuentes van en un Formula Uno. Hay que actuar en forma rápida, no se puede perder más tiempo, hay que tomar real dimensión del problema y por sobre todo trabajar arduamente, algo que al intendente no lo caracteriza mucho.

Definitivamente podemos decir que leonardo Viotti es muy poco afecto al trabajo, que no le dedica a la Municipalidad el tiempo que el cargo requiere y que seguramente ese es un punto muy en contra en su gestión. Nuevamente me veo obligado a decirle lo que hace 4 años le manifesté: "Hay que dejar por un tiempo la Play y ponerse a trabajar en serio, la ciudad así lo requiere".

Hace casi 10 meses que Rafaela no tiene una sola obra pública, y por lo que parece no lo tendrá en el futuro mediato. Muchas veces dijimos que ante circunstancias como las que se viven a nivel país, es importante agudizar el ingenio, no hay otra manera. Viotti solo sabe pedir más arriba y aumentar la Tasa Municipal, no se le ocurre otra cosa. Es demasiado grave que no existan en el horizonte obras públicas necesarias para una ciudad que crece día a día y que por ende tiene más necesidades. Viotti debe agudizar el ingenio, lo decimos nuevamente y lo repetiremos hasta el hartazgo, cuando no hay plata que venga desde la provincia o desde la Nación, se debe agudizar el ingenio, no es cuestión de aumentar la Tasa Municipal, es cuestión de tener ideas, de mover un poco las neuronas, sean estas muchas o pocas, no importa, hay que moverlas y ponerlas en funcionamiento.

Es imprescindible una vuelta de timón, hay que cambiar el rumbo, la ciudad está paralizada y así no se va a ningún lado. Hay que revisar quienes rodean al intendente y tratar de que esté acompañado de personas idóneas, hoy el gabinete no da señales al respecto y los que deciden en la Municipalidad son tres, de esos tres, solo uno sabe del tema y ese es Germán Bottero, muy poco para llevar adelante los destinos de la ciudad con éxito.

Para colmo de males, el esfuerzo enorme que hace la gente no se correspondido por la propia Municipalidad. Para el Día del Niño, se montó un espectáculo millonario con la presencia de Piñón Fijo que al día de hoy nadie puede precisar fehacientemente cuánto le salió a todos los rafaelinos, pero lo que estamos seguros que fue una verdadera millonada, un dinero que Rafaela no se podría haber dado el gusto de gastar en las actuales circunstancias en donde el dinero falta y los recursos son escasos.

La ciudad está parada desde hace 10 meses, todo se ata con alambre, se remienda y faltan las ideas. Ya pasó el tiempo de la adaptación, es hora de comenzar a trabajar en serio.