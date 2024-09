Jannik Sinner, más complicado que nunca: la Agencia Mundial Antidopaje apeló y piden hasta dos años de sanción

Tensión en el mundo del tenis. Este viernes, la Agencia Mundial Antidopaje solicitó la dura suspensión de entre uno y dos años para el tenista italiano Janik Sinner, quien dio positivo en controles, pero que fue absuelto por un tribunal de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.

En un comunicado de la AMA, la entidad "estima que la conclusión de falta o de negligencia no es correcta respecto a las reglas aplicables" y es por eso que pidió un " periodo de suspensión de uno a dos años" para el número uno del ranking ATP.

El mismo organismo también comunicó que esta solicitud de sanción no incluye la anulación de ninguno de los resultados obtenidos por el chico de 23 años, quien este sábado avanzó a la siguiente instancia del ATP 500 de Beinjing. No obstante, no se tomará en cuenta la que ya fue impuesta por el tribunal de primera instancia.

Cabe destacar que a Sinner le sacaron los puntos y los premios conseguidos en el Masters 1000 de Indian Wells, donde fue tomada la primera muestra de clostebol, la sustancia de la que se hallaron cantidades en su organismo.

Además, también fue encontrado ese mismo componente justo antes del Masters 1000 de Miami, donde dio positivo y no pudo disputar del torneo internacional.

¿Qué fue lo que dijo Sinner al conocer la noticia?

"No podemos controlar todo. Obviamente estoy muy decepcionado y también sorprendido", declaró el líder de la tabla ATP en primera instancia.

Luego, el italiano agregó: "Tuve tres audiencias y todas fueron muy positivas para mí. Quizás solo quieran asegurarse de que todo se hizo de la manera correcta, pero sí, estoy sorprendido de que hayan recurrido".

Además, según el último campeón del Abierto de Australia y del US Open, las pequeñas cantidades de clostebol venían de su ex fisioterapeuta, quien utilizó un producto de venta libre para un corte en su dedo y contaminó al tenista luego de aplicarle unos masajes.

Fuente: 442