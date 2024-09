Martín Menem destacó que “Milei llega a presidente sin tener partido político” tras el lanzamiento de LLA

Previo a que el Presidente Javier Milei presentara a La Libertad Avanza (LLA) como partido nacional en un acto celebrado este sábado en el Parque Lezama, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó la irrupción política que tuvo el líder libertario en los últimos años. “Es un caso para los libros de historia, para cuando analicen el fenómeno”, planteó.

“Nosotros venimos del lanzamiento en Parque Lezama, estamos lanzando el partido propio. Ustedes recuerden que el presidente Milei llega a presidente sin tener partido político”, señaló el dirigente riojano al remarcar que no solo se convirtió en el primer jefe de Estado en poseer un título como economista, sino que también se trató de la primera figura que consiguió ganar unas elecciones sin contar con el respaldo de una estructura desarrollada.

Aunque a lo largo de la campaña presidencial, la corriente libertaria-liberal contó con candidatos en varias provincias, Menem remarcó que el partido contó con el apoyo de “más de 10 u 11 partidos provinciales que nos han colaborado”. Por este motivo, consideró que fue “un verdadero milagro” los resultados que obtuvieron en las urnas y las reformas que consiguieron impulsar a pesar de contar con mayoría ni en Diputados, ni en Senadores.

En medio de su participación en el programa de Mirtha Legrand, “La Noche de Mirtha, que es emitido por la señal de El Trece, el presidente de la Cámara Baja aseguró que la incursión de Milei en la política “es un caso para los libros de historia, para cuando analicen el fenómeno”. En este sentido, enfatizó que el crecimiento de la fuerza política fue alentado por la gente, debido a que no contaban con estructura propia, ni miembros que ocuparan algún tipo de cargo ya sea a nivel provincial o municipal.

“Venimos de un lanzamiento muy exitoso con mucha adhesión, con muchas ganas de la gente de seguir apostando a esta gran transformación”, destacó el riojano al admitir que la misma heterogeneidad del partido también tendría consecuencias. Frente a esto, “La Chiqui” lo cuestionó sobre las internas partidarias que salieron a la luz en los últimos meses, aunque el dirigente libertario intentó restarle importancia al plantear que “las internas existen, son parte de la vida, porque no todos pensamos lo mismo”.

A modo de dejar los rumores de quiebre atrás, el titular de Diputados anticipó: “Estamos transformando y creando nuestra estructura política para tener nuevos integrantes, más diputados, y más senadores que tengan las mismas ideas y, por sobre todas las cosas, la misma convicción para tratar de llevar todas las reformas adelante a partir del 2025″. Asimismo, reconoció la importancia de engrosar las filas libertarias al apuntar que “del otro lado están muy organizados, son una estructura que tienen muchos años de poder”.

“Nosotros estamos trabajando y nos tenemos que organizar. Para eso tenemos que ir provincia por provincia, buscar nuevos valores y, por ahí, que se sumen personas que también están en otros espacios que creen que ya forman parte de La Libertad Avanza”, explicó Menem al hacer referencia a uno de los objetivos principales del gobierno de cara a las elecciones legislativas. Pues, en la actualidad, destacó: “Tenemos más diputados que cuando entramos, tenemos una o dos bajas pero siguen acompañándonos. Éramos 35 y -ahora- somos 38″.

A pesar de que el oficialismo se constituyó como la fuerza política con menor cantidad de bancas ocupadas en el Poder Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados remarcó que “con muy pocos y con un grupo heterogéneo se ha hecho una gestión formidable a nivel parlamentario”. Incluso, puso como ejemplo la aprobación de Ley Bases al señalar que “con muy pocos diputados hemos sacado tal vez la reforma más importante del parlamento, una ley de casi 300 y pico de artículos donde hemos tocado casi todos los temas”.

“Nosotros nacemos de la necesidad de la gente y eso nos imposibilitó tener partido, hemos ido provincia por provincia haciendo nuestra estructura política”, explicó al mencionar que muchos de los integrantes que acompañan la idea de gobierno de Milei se conocieron en noviembre del año pasado. No obstante, admitió que la poca cantidad de integrantes no deja de ser una dificultad extra para el oficialismo en el Congreso, debido a que no solamente se verían obligados a negociar para obtener el quórum, sino que cualquier mínima ausencia que pudiera producirse traería como consecuencia la caída de la sesión.

