El futuro de Omar Perotti

El exgobernador de Santa Fe Omar Perotti empieza a pensar de manera silenciosa y subterránea en 2025 y una de las estrategias que evalúa es competir por afuera de la estructura de un peronismo desmembrado que no sale aún del aturdimiento de la derrota electoral.

Este último tiempo de silencio no fue sinónimo de inacción para Perotti. Desde que dejó la Casa de Gobierno, el rafaelino adoptó el perfil bajo y se alejó de la discusión pública. Inclusive, sólo hizo 12 publicaciones en redes sociales desde el 10 de diciembre. No respondió a las críticas vertidas por el oficialismo ni tampoco a las recibidas por parte de algunas tribus del justicialismo de Santa Fe. Paralelamente y a fuego lento, fue reactivando algunas células desperdigadas por la provincia y empezó a delinear sus posibles movimientos para el próximo año.



Omar Perotti y el operativo 2025

El rafaelino imagina distintos escenarios y diferentes caminos por tomar. Uno de ellos es ir por afuera de la estructura del peronismo. El clima en el PJ no es el mejor y hay asperezas que permanecen después del armado de la nueva conducción. En la estructura partidaria comandada por los senadores y secundada por el rossismo, las huestes del exgobernador ocupan un lugar marginal. El hecho de que la tribu liderada por Armando Traferri dirija las riendas del PJ no es menor: las disputas libradas durante la gestión de Perotti dejaron cicatrices que persisten y son funcionales -por el momento- al distanciamiento político.



En ese escenario, jugar por cuenta propia es una posibilidad para Perotti aunque, por ahora -aclaran cerca del rafaelino- no más que eso. En este momento la moneda está en el aire y recién se sabrá de qué lado cae cuando se acerque la fecha del cierre de listas. Habrá factores internos que inclinarán la balanza, pero también externos como, por ejemplo, que haya o no elecciones para convencionales constituyentes.

De cualquier modo, si Perotti quiere jugar por afuera, tiene con qué. Desde el punto de vista legal, tiene a su alcance las herramientas electorales y una plataforma que le posibilitaría competir. Esta opción corre sólo para la contienda local, ya que en el espacio entienden que la elección nacional es distinta: por una cuestión de conducción partidaria y por tener a Javier Milei enfrente.



La tentación de jugar por afuera

En otro contexto, la posibilidad de jugar electoralmente por afuera del partido hubiese sido descabellada, pero hoy también aparece en el radar de otros espacios del justicialismo. Incluso, hay coincidencias entre diferentes sectores de que la mesa de acción política no tiene demasiada trascendencia. La unidad alcanzada hace algunos meses no logró resolver diferencias internas que hasta el momento parecen difíciles de saldar.

En esa cancha, Perotti hace su juego y tira varias diagonales. Se reunió en más de una ocasión con Maximiliano Pullaro, un punto que lo jerarquiza al interior del peronismo mostrando que sigue siendo una de las figuras con más peso en el espacio. Más allá de la institucionalidad de ser exgobernador, es el líder del bloque más numeroso del PJ en Diputados. A su vez, en este último tiempo empezó a mirar qué pasa en el territorio, fundamentalmente en las grandes ciudades.

Perotti participó de un asado en una casa de barrio Guadalupe de la capital provincial con referentes de la ciudad y el Gran Santa Fe que pretenden jugar en 2025. El rafaelino se mostró receptivo y animó a la participación. No formará parte de futuros encuentros públicos que se vienen macerando y de los que seguramente haya novedades en las próximas semanas, pero está activo y sigue de cerca todos los movimientos.(Letra P)