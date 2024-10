"El Jockey" triunfó en San Sebastián y su protagonista cargó contra el Gobierno

La película "El Jockey", dirigida por el argentino Luis Ortega, se alzó con el premio Horizontes a la mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián, celebrado este sábado.

En esta edición del festival, el film compitió con trece coproducciones provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

Al recibir el premio, Nahuel Pérez Biscayart, protagonista de la película, expresó su agradecimiento: "Gracias por este inmenso reconocimiento a nuestra película y a nuestro cine". Sin embargo, no dudó en criticar los recortes al cine argentino implementados por el gobierno de Javier Milei.

Pérez Biscayart lanzó una fuerte declaración: "Detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad. Hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir, no nos vamos a destruir ¡Viva el cine argentino!".

“Gracias a las películas que me hicieron actor las hice en Argentina y tuvieron apoyo del INCAA. Si pude ser actor es porque mi país cree en la fantasía y se armaron estructuras para que esas fantasías puedan ser plasmadas, como la ley del cine”, subrayó el actor.

Y remarcó:"Esto demuestra una vez más que el cine argentino se ve, gusta, se exporta, agrega valor, atrae inversiones y deja dinero en el país. Sí, para estos que sólo ven las cosas con ojos mercantilistas”.

El gobierno de Javier Milei ha implementado recortes significativos en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), buscando reducir drásticamente los gastos del Estado en medio de una crisis económica. Estas medidas incluyen la suspensión de programas de apoyo y el despido de numerosos empleados, lo que ha llevado a una paralización casi total del INCAA.

Sinopsis de "El jockey"

"El jockey", seleccionada por Argentina para representar al país en los Óscar, narra la historia de un jinete hípico que trabaja para mafiosos en Buenos Aires. La trama se desarrolla en un tono onírico y sigue la transformación del protagonista, alguien atormentado que consume drogas y sufre una caída durante una carrera, lo que lo lleva al hospital. Este evento marca el comienzo de un profundo cuestionamiento de su identidad.

