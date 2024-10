Dibu Martínez criticó con dureza a la FIFA tras su suspensión: "A veces tienen algo contra mí"

El arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa de Inglaterra, Emiliano Dibu Martínez afirmó que “a veces tienen algo contra mi” en relación a la sanción de dos partidos que recibió en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Desde su debut en la Albiceleste en la Copa América 2021, el arquero marplatense construyó una carrera plagada de éxitos continentales y mundiales en la Selección argentina que aún le faltan varios capítulos por recorrer pero que, en estos tres años, ya se transformó en uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol argentino.

Sin embargo, su estilo de juego es un foco de críticas frecuente por los hinchas y el periodismo de otros países. Justamente, en el último partido de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia en suelo cafetero, el arquero argentino golpeó una cámara de un camarógrafo colombiano tras la derrota por 2-1 y la FIFA decidió sancionarlo con dos fechas de suspensión por dicha agresión.

En relación a este hecho, Martínez afirmó: “No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y país. Tengo que entrenar, me quedaré aquí. Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar”.

Dibu Martínez sancionado por la FIFA: los motivos

El arquero titular de la “Albiceleste”, clave en los éxitos recientes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, deberá cumplir con una suspensión de dos partidos como resultado de su “comportamiento ofensivo y violación de los principios de juego limpio” durante la última doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Colombia.

Ante esta circustancia, Gerónimo Rulli se perfila como el arquero titular que estará ocupando el lugar bajo los tres palos para enfrentar a Bolivia y Venezuela

La sanción impuesta por la FIFA para el Dibu Martínez tiene su origen en dos episodios puntuales ocurridos en los partidos previos. El primero de ellos tuvo lugar en la victoria 3-0 ante Chile, cuando durante la celebración, Martínez colocó el trofeo de la Copa América en su entrepierna, un gesto que fue considerado ofensivo.

El segundo incidente ocurrió tras la derrota 2-1 frente a Colombia, donde el arquero argentino golpeó una cámara que lo seguía de cerca luego del pitazo final.

La felicidad del Dibu Martínez tras el triunfazo ante Bayern Múnich por Champions League

Además, el arquero del Aston Villa opinó sobre lo que fue la victoria del equipo inglés sobre el Bayern Múnich de Alemania en la segunda fecha de la UEFA Champions League: "Fue un partidazo, necesitábamos ganar sí o sí. Sigo soñando, la gente te lo sigue recordando (por la atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022)"

"Es una parada que me va a marcar de por vida, pero quiero seguir mejorando como arquero y persona. Trato de mostrarlo. No me quedo con eso. Soy enfermo de seguir creciendo, ser el mejor con Aston Villa. Me propuse jugar Champions y lo pude concretar. Con la Selección igual, no tengo techo. Quiero seguir creciendo", aseguró.

"Hoy jugamos con uno de los favoritos como Bayern y demostramos que podemos jugar de igual a igual. Especialmente en casa, nos tiene que darnos un plus de confianza, pero no llevarnos a un lugar que aún no nos corresponde" agregó.

Fuente: 442