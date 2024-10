Paritaria docente: fue una reunión tensa donde los gremios hicieron varios planteos

Este jueves arrancó otra ronda de la paritaria docente a los fines de analizar la actualización de los salarios, considerando la pérdida de poder adquisitivo y la inflación. Si bien no hubo una propuesta concreta de aumento, las partes admitieron que fue una reunión "tensa" y en la que "hubo controversia" por distintos temas. Estuvieron presentes funcionarios del Gobierno, junto a referentes de los gremios Amsafe, Sadop, UDA y Amet.

El próximo miércoles, a las 14, se hará otro encuentro donde el Gobierno provincial pondrá sobre la mesa una oferta. El ministro de Educación, José Goity, salió de la sala de reuniones flanqueado por dos de sus funcionarias y admitió que "fue una reunión en la cual se expusieron distintos puntos de vista. Obviamente hubo algunos puntos en los cuales hubo controversia".

Con relación a la mejora salarial, expresó que la voluntad del Gobierno es que "no haya pérdida de poder adquisitivo, que todos los meses se pueda actualizar el salario docente. Sabemos que eso es necesario, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo todos".

"En el primer semestre hubo una recomposición pequeña, de aproximadamente dos puntos porcentuales sobre la inflación, medida de enero a julio. En este trimestre, todavía no está el último dato de inflación, pero sabemos que va a haber una pérdida. Entonces, lo que planteamos es que vamos a tomar en consideración este elemento para poder incorporarlo a la discusión y a la oferta que hagamos la semana que viene", afirmó el ministro de Educación, quien mencionó la posibilidad de lograr un acuerdo trimestral para llegar a fin de año.

Consultado sobre si el mal clima tiene que ver con la reforma previsional, Goity respondió: "Yo no percibo un mal clima en el sistema educativo. Sí percibo que hay necesidades, que hay demandas. La reforma previsional tuvo un trámite parlamentario, fue propuesta por el Gobierno y fue votada por órganos democráticos. No fue impuesta, sino que se dio un debate, hubo un acuerdo parlamentario en ambas cámaras. Tiene un sentido y es defender las jubilaciones y sostener la Caja".

"Falta de soluciones"

Al salir de la sede del Ministerio de Trabajo, luego de una hora y media de reunión, el primero en hablar con los medios -y el que se mostró más molesto- fue Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial. "Fue una reunión paritaria tensa, porque desde la parte sindical hemos expuesto lo que venimos reclamando con muchísima preocupación, que es la falta de soluciones a los problemas que tenemos los docentes y la escuela pública", adujo.

"El gobierno nos dijo que hagamos los planteos que teníamos que hacer", dijo Alonso. A continuación los pasó a enumerar, tras aclarar que también fueron motivo de distintas presentaciones administrativas o legales. "Hay uno que tiene que ver con el incumplimiento de la paritaria de 2023, que ya es vergonzoso.

Luego, el dirigente fustigó que "no se respetan los acuerdos paritarios" dado que "en abril ya se planteó la continuidad de los concursos de titularización y de traslado en los distintos niveles y modalidades, y todavía no hubo ningún tipo de respuesta ni convocatoria".

Recuperar el "poder real" del salario

Asimismo, Amsafe planteó que cualquier aumento salarial debe ser en línea con la inflación, como así también la recuperación "real" del poder adquisitivo. "Hoy los salarios están por debajo de la línea de pobreza y van detrás de la inflación. En el mes de agosto tuvimos una inflación del 4% y un aumento salarial del 3%", indicó. Y sumó que la inflación acumulada es del 98% al mes de agosto, mientras que los aumentos salariales de la docencia "fueron del 48%".

"Ni qué hablar ahora con la situación previsional, en donde a los activos y los jubilados nos metieron la mano en el bolsillo, y cobramos menos que el mes pasado", destacó Alonso, quien tildó de "vergonzoso" e "inaudito" que un jubilado que aportó 30, 35 y 40 años, tenga que seguir aportando.

Fustigó, por su lado, la falta de convocatorias a mesas técnicas, y tildó de "arcaico" el sistema de declaraciones juradas, mediante el cual el Gobierno controla quién adhiere y quién no a los paros. "Violan principios jurídicos fundantes como es el que nadie puede ser obligado a declarar en su contra generándose un perjuicio como es, en este caso, un descuento salarial", argumentó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.