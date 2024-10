"Llegar antes que otros" y "confiar en África": las propuestas de Marruecos para Argentina y Santa Fe

El pasado viernes finalizó en la ciudad de Santa Fe la Semana COMEX, el evento de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe que albergó en la Estación Belgrano a una serie de expertos en el campo y autoridades locales.

En la jornada de cierre, uno de los presentes fue Fares Yassir, embajador de Marruecos en Argentina e invitado a la conferencia abierta “Conectando mercados: estrategias para potenciar el comercio entre Argentina y África”. Fue acompañado por Federico Villegas, ex embajador en Mozambique, ex presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y actual director de Inteligencia Comercial de la Cancillería Argentina.

Como principal objetivo, la conferencia apuntó a suprimir los prejuicios que existen dentro de los planos privados y estatales a la hora de establecer lazos comerciales con países africanos, puntualizando en el caso de Marruecos.

Profundizando en estos aspectos, el embajador Yassir habló con El Litoral y brindó precisiones respecto a las ventajas que otorga su país y los estrechos vínculos que lo unen con Argentina.

Llegar antes

Yassir remarcó en primera instancia que su presencia en Santa Fe no es el primer contacto con COMEX: “Hemos tenido reuniones en Buenos Aires anteriores para justamente promocionar a la provincia en África. Les interesa el mercado africano, por lo tanto mi presencia siempre para dar información y aclararle al empresariado o al exportador, santafesino en particular y argentino en general, que en África es el futuro del negocio del mundo. Si no van ahora a África será muy tarde y por lo tanto le damos la información precisa”.

Uno de los ejes principales fue este último punto: llegar ahora a África. Previo al diálogo del embajador con este medio, durante la conferencia, Villegas complementó los aportes de Yassir y recordó que la edad promedio africana es de 25 años, por lo que “las bocas a alimentar en el futuro no se encuentran en Europa”.

Villegas remarcó el hecho de que este continente posee el 68% de las tierras fértiles del planeta y utilizando de ejemplo el caso puntual de Mozambique, donde él inauguró la embajada, sólo se trabajan 5 millones de hectáreas de las 35 disponibles.

Antes de la entrevista, el embajador marroquí también expresó: “África es una clase media creciente consumidora y demandante de la seguridad alimentaria. En esto, Argentina tiene que ser una ruta para ir a estar presentes. Empresas argentinas y puntualmente santafesinas tienen que tenerlo en cuenta.

“Marruecos tiene todo lo que necesita Argentina como para migrar. No siempre seguir mirando a China, Estados Unidos o Europa”, recomendó Yassir y alertó: “Si no se despiertan ahora, ya Beijing está presente, ya Tokio está presente, ya Moscú está presente. Y si se despiertan Sudán, Etiopía, Congo y Kenia y ponen las tierras agrícolas juntas y producen, le dan de comer al mundo entero y Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania y Estados Unidos se quedarán en la cola. Argentina tiene que ir a África ahora, cuanto más tarde, el negocio se lo lleva el otro”.

El rol del fósforo

El fósforo, una aditivo fundamental para la agricultura argentina, proviene en su mayoría de los suelos del Sahara y cumplen la tarea de “unir” comercialmente a ambos países. “Nosotros importamos de Argentina los granos. La seguridad alimentaria obliga a que vayamos a buscar los proveedores que garantizan que tienen granos que necesitamos. Argentina es un mercado sumamente importante ya que exportamos a la Argentina más del 50% del fósforo que consume el productor argentino agrícola de fósforo y por lo tanto eso consolida más el intercambio comercial entre los dos países”.

En base a los informes del programa para el medio ambiente de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el fósforo fue descubierto hace más de 350 años, es un nutriente indispensable para el crecimiento de las plantas. Su uso principal es la fabricación de fertilizantes sintéticos para aumentar el rendimiento de los cultivos, por lo que es crucial para la seguridad alimentaria. El fósforo es un ingrediente clave en la alimentación animal y también se utiliza para producir acero, aditivos alimentarios, baterías de coches eléctricos, ciertos pesticidas y productos de limpieza doméstica.



Si bien, los informes encolumnados en la Agenda 2030 (ahora reforzada en la reciente Cumbre del Futuro) indican que su exceso puede generar complicaciones al medio ambiente, la clave no es eliminar su uso, sino que se utilice de forma más sostenible y evitar que se filtren cantidades excesivas en el medio ambiente.

Qué tiene Marruecos

Mostrando la mejor cara del país del norte africano, un video presentación inauguró la conferencia en la que estuvo presente el embajador marroquí e intentó iniciar el allanamiento del terreno que deje atrás preconceptos.

En los conceptos previos a la entrevista, los embajadores puntualizaron en la necesidad de que los empresario conozcan la cultura a la cual se dirigían a comerciar, sea por el simple turismo o un acercamiento más informal entre las partes, promocionando las visitas a la región e instalando una instancia previa de desmitificación. “Si quieren hacer negocios en África, tienen que ir a África”.

Al ser consultado sobre los aprendizajes que los argentinos pueden tomar de su país, Fares Yassir resaltó: “Marruecos tiene una economía abierta y libre, comerciamos con todo el mundo independientemente de las ideologías, hay que ir a hacer negocios. ‘Win - win”, ‘tú ganas, yo gano’, ese es el principio del negocio”.

“Tenemos estabilidad política y tenemos seguridad jurídica, por eso recibimos mucha inversión extranjera para Marruecos y eso le da garantías al empresario extranjero que viene a hacer negocios porque sabe que hace negocios con gente que tiene estabilidad política”, indicó Yassir a El Litoral y agregó: “Tiene una banca transparente para saber que si vende, cobra. Las garantías jurídicas sirven para consolidar las relaciones bilaterales e intercambio comercial”.

El diplomático africano también expresó en el diálogo íntimo: “Argentina y Marruecos tienen excelentes relaciones en todos los sentidos. Tenemos economías complementarias y por lo tanto no son competitivas para que seamos enemigos o que creamos problemas, sino que son economías que demandan otros países. Podemos hacer alianzas estratégicas en muchos productos para ir a conquistar el mercado”.

Diplomacia cultural

Fares Yassir auspició cuatro libros, el último de ellos fue presentado en la Casa de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires a finales de septiembre y profundiza en la cultura culinaria de su país.

“La diplomacia cultural es extremadamente importante para acercar los pueblos y crear el entendimiento. Y qué mejor que la cocina”, destacó el marroquí.

“Hicimos la presentación del libro dentro de la casa de Santa Fe con un chef famoso de aquí e hizo una fusión fantástica entre los ingredientes marroquíes y argentinos fantástico con surubí. No quedó nada, todo el mundo comió. Ese es el hecho cultural”, relató Yassir a El Litoral.

“Hemos sacado tres libros donde escritores y poetas argentinos han participado con sus textos hablando de Marruecos. Tres volúmenes que fueron declarados por la Legislatura porteña como de interés cultural y social”, agregó el diplomático.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.