Pantalón denim moderno y poco convencional: el increíble look de María Becerra

La ex youtuber y actual pareja de J Rei, María Becerra, continuó con su carrera artísticas tras lo que fue cursar un embarazo ectópico y el deseo que mantenía por ser madre. De igual manera, manifestó en sus redes junto a una foto con su novio, que continúa siendo el deseo de ellos ser padres y se mostró con fuerzas para salir adelante. Tal es así que tras recuperarse, estuvo realizando giras por diferentes países del mundo, posee con el mismo semblante y está con ganas de seguir creciendo a nivel profesional, por lo que en este marco utilizó su cuenta verificada de Instagram para anunciar los lugares en los que estará realizando sus increíbles shows con una publicación en la que lució un particular look.

Total denim moderno y poco convencional: el increíble look de María Becerra

El carisma y la soltura, además de la gran voz y el baile impecable, son algunas de todas las cualidades que tiene María Becerra y que la llevan a ser exitosa a nivel nacional e internacional. En estos momentos, se encuentra llevando adelante su '#TOUR24' por diferentes lugares del mundo y disfrutando junto a los millones de fans que posee en todos los rincones y que esperan ansiosos por asistir a alguno de todos los recitales que brinda año tras año.

En medio de todo esto, la expareja de Rusherking utilizó sus redes sociales en las que siempre se muestra muy activa y realizó una publicación en la que se la pueda observar encima de una moto y con un look muy particular con el deslumbró a todos los seguidores que comenzaron a hablar y comentar al respecto.

María Becerra tomó la decisión de en esta ocasión vestir unos pantalones denim blancos con una gran cantidad de desgarraduras y múltiples aberturas que están presentes a lo largo de sus piernas, generando así un estilo que llama la atención y le da un toque poco convencional. Los jeans poseen un diseño moderno y atrevido, muy característico y apropiado para alguien de la talla de la cantante que es toda una estrella del mundo de la música.

Por otro lado, en la parte superior llevó top blanco con un dibujo celeste y azul, mientras que el calzado que llevó fueron unas zapatillas deportivas también de color azul. Todo esto lo hizo subida a una moto, mientras de fondo se ven otros vehículos de este tipo.

Además, para continuar con esta temática y también recordar su canción de hace dos años llamada 'Automático', María Becerra posó andando en moto en la calle con un conjunto deportivo azul con franjas celestes tanto en brazos como en piernas, mientras que en sus pies unas zapatillas con plataforma negra.

"¿Dónde están mis Automáticas? Así de motorizada yendo a Chile y Estados Unidos. Son las próximas paradas del 'TOUR24' y atentis que mañana tengo otra cosita para contarles", fueron los anuncios que realizó María Becerra junto a la publicación de estas fotos. De esta manera, la cantante y novia de J Rei promocionó sus próximos destinos y también los mantuvo en vilo a todos sus fanáticos ya que tendría algo para decirles.

Fuente: caras.perfil.com