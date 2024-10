Lionel Scaloni convocó a dos futbolistas de urgencia en la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canada y México en donde se estará enfrentando a Venezuela y Bolivia respectivamente.

Lionel Scaloni, que volverá a contar con Lionel Messi, sufrió las bajas de Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Juventus) y Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y por ende tuvo que convocar a dos futbolistas de urgencia para reemplazar a los ausentes por lesión.

Facundo Buonanotte, mediocampista ofensivo que milita en el Leicester y que está a préstamo desde el Brigthon de la Premier League y Carlos Soler, lateral izquierdo que se desempeña en Lanús, fueron citados al equipo mayor y podrian sumar minutos con la Albiceleste.

Para Soler es la primera convocatoria a la Selección mayor para el joven de 19 años, que debutó en Lanús en 2022 y este año se asentó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino.

De todas maneras, no será la primera vez que se ponga la “celeste y blanca”, ya que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde disputó los cuatro partidos hasta la eliminación en cuartos de final a manos de los locales.

Por otro lado, Facundo Buonanotte, el futbolista surgido en Rosario Central, es otro jugador de tan solo 19 años que apunta a ser una de las figuras de la Selección Argentina en el futuro y que ya había sumado minutos con la Albiceleste en el 2023 ante Indonesia.

Cuándo juega la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El primer encuentro será de visitante el jueves 10 de octubre ante Venezuela, por la fecha 9; y luego recibirá a Bolivia, el 15 de octubre.

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre a las 20:00

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre a las 21:00

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Paraguay vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre a las 20:00

Argentina vs Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre a las 20:00

Fuente: 442