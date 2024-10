¡De locos! Una mujer dijo ser “sobrina” de Marcelo Tinelli para hacerle un escrache a una agente de tránsito: ¿qué dijo el conductor de tv?

Marcelo Tinelli quedó en medio de un confusa noticia que dio vuelta en redes sobre una mujer que dijo ser "sobrina" del conductor televisivo cuando la pararon agentes de control de tránsito para pedirle los documentos correspondientes de rutina. Al parecer, según muestran las imágenes del video, ella tuvo una discusión con una agente y todo quedó filmado. El productor salió a responder sobre lo sucedido.

"Mostrá la licencia de conducir. Si no me la querés mostrar a mí, mostrala a cualquiera de mis compañeros", se escucha decir a la agente a la conductora. "Está acá la licencia. No tengo problemas. Pero vos lo que estás haciendo está mal y te voy a escrachar en todos lados", responde la mujer desde su vehículo.



No se sabe cuál es el conflicto que se plantea, pero el diálogo se pone tenso. "Escrachame", le responde la persona de tránsito. "No sabes con quién te estás metiendo", tiró la conductora. "Yo estoy haciendo mi trabajo, te pido la licencia de conducir", le dice la agente.

"Está muy mal lo que estás haciendo. Ahí está la licencia. Pero vos vas a salir en todas las redes, porque ¿sabés quién soy yo? La sobrina de Marcelo Tinelli", atina a decirle la conductora del auto.

En diálogo para #TodoEnOff, el periodista Fede Flowersok habló con Tinelli por el video que se viralizó en “X”.

Lejos del enojo, Tinelli lo tomó con humor y entre risas le afirmó a Flowers: "Es mentira, no tengo sobrinos". Consultado sobre la reacción de la joven de decir que era familia suyo, Marcelo solo atinó a decir "ni idea por qué lo hizo, jaja".

Fuente: Pronto