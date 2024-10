Yanina Latorre fulminó a Mimi Alvarado por su participación en el Cantando 2024: "Infumable"

Es bien sabido que Yanina Latorre no tiene filtro cuando se trata de dar su opinión, y esta vez no fue la excepción. Durante su programa de radio en El Observador, la panelista de LAM criticó sin rodeos la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024.

“El otro día me recontra puteó y ni le contesté”, recordó Yanina, para luego agregar: “La verdad, no me gusta Mimi como participante. Me parece que va a la defensiva, va violenta, se queja de que no tuvo ensayos, pero bueno... ¡vos lo agarraste!”.

Además, la panelista arremetió contra Mimi por su actitud hacia Martín Salwe: “Lo maltrató, y él está ahí de locutor como estaba la enana (por Feudale), van hablando encima de los participantes. Es un chiste, es humor”, aclaró Yanina.

En esa línea, Yanina fue más allá y describió la reacción de Mimi ante las críticas: “Lo que pasa con Mimi es que no soporta la crítica. Estaba infumable el otro día. Yo lo puse en Twitter y ella me respondió: ‘Estúpida, vení vos a cantar’. Pero yo no estoy cantando, no me expongo. Cuando yo era participante y me iba mal cantando, no insultaba a la gente. No sabés todo lo que me dijo”.

Sin pelos en la lengua, Latorre sentenció: “Si no estás preparada para que te juzguen y para que todo Twitter hable de tu performance, andate a otro programa. Estamos para eso, para twittear y dar nuestra opinión”.

Finalmente, Yanina cerró su descargo: “No es divertido ese papel, maltrató a Salwe y lo dejó muy expuesto. Lo amenazó al aire, y eso no es gracioso. Yo creo que ella no entiende el juego, no está bueno”.

Fuente: Ciudad Magazine