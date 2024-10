El técnico de Venezuela reveló el secreto para poder vencer a la Selección Argentina en las Eliminatorias

Fernando Batista, técnico de la Selección de Venezuela habló en conferencia de prensa en la previa del cruce que tendrá que atender ante la Selección Argentina en el marco de la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026.

El técnico venezolano confía en que su equipo realizará una gran actuación

Este jueves 10 de octubre, el combinado nacional venezolano se medirá ante el bicampeón continental con la idea de escalar posiciones y meterse en los lugares de clasificación para la siguiente cita internacional.

En conversaciones con los periodistas indicó: "Mañana voy a ser la persona que más quiera ganar este partido. Me debo a Venezuela y a la gente que confió en mí. Cuando termine el partido, voy a seguir siendo argentino", agregó.

"Generamos un gran comienzo, tenemos que seguir sosteniéndolo. No tenemos presión. Tenemos la ilusión de hacer un gran partido. A veces se mezcla por la Copa América, pero estamos tranquilos", puntualizó.

En este escenario reveló el secreto para poder superar al campeón del mundo. "No nos vamos a achicar, tenemos lo nuestro y confío en los muchachos para hacer un gran partido en casa", aclaró.

"Siempre queremos sacar los tres puntos, pero en esta clase de torneos es importante sumar. Si no se puede ganar, hay que tratar de mantener el arco en cero. No solo hay que pensar en (Lionel) Messi, sino en todo lo que él genera. No se le puede dar ninguna ventaja, hay que estar atentos tanto a él como a sus compañeros que reciben esos pases filtrados que te ganan el partido", cerró.

¿Cuál es la probable formación de Venezuela para el compromiso ante Argentina por las Eliminatorias?

De momento el equipo saldría al campo con: Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; Herrera, Martínez; Bello, Cásseres, Soteldo; y Rondón. DT: Fernando Batista.

Fuente: 442