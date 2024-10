Selección Argentina: con una vuelta y a la espera de Mac Allister, Scaloni arma el equipo para recibir a Bolivia

La Selección Argentina buscará reencontrarse con el triunfo tras el empate 1-1 en Venezuela y en la práctica del sábado en el predio de Ezeiza, Lionel Scaloni empieza a tener ciertos indicios de cómo parará el equipo para recibir a Bolivia el martes, desde las 21:00, en el Estadio Monumental.

Las dos grandes noticias que tuvo el entrenador en la antesala del partido por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas es que recupera dos piezas clave y que el partido en Maturín no arrojó lesiones.

Buenas noticias para Scaloni: recupera dos pilares en el equipo

Los dos retornos de peso son Cristian Romero, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y el de Alexis Mac Allister, que es seguido de cerca, pero que respondió bien a la exigencia en la primera práctica.

En el caso del central, lo más probable es que ocupe un lugar en la zaga reemplazando a Germán Pezzella para hacer dupla con Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez que también tiene grandes chances de ser de la partida el martes.

Por otro lado, el mediocampista del Liverpool llegó a la concentración con una molestia que no le permitió jugar en Venezuela. Sin embargo, viene respondiendo de manera favorable a las exigencias y, de no medir imprevistos, formará parte del mediocampo en lugar de Giovani Lo Celso o Thiago Almada.

Las otras dudas en el once de la Selección

Más allá de que el resultado no era el esperado, de su visita a Venezuela, Scaloni volvió aliviado por no tener que lamentar alguna lesión en un marco complicado desde lo físico por las numerosas bajas por ese motivo.

A pesar de ese favorable contexto de poder tener a todos sus futbolistas a disposición, aun habría dudas en el armado del once para recibir al seleccionado boliviano.

Las primeras dos surgen en la defensa: el acompañante del Cuti, que saldrá de Otamendi y Lisandro, junto a la eterna pelea por el sector derecho. Allí la pulseada estará entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

En la mitad de la cancha los fijos son Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, dejando un lugar que se disputan Mac Allister, Leandro Paredes, Lo Celso y Almada. Por último, en el ataque la incógnita está en quien acompañará a Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El probable once de Argentina para recibir a Bolivia

Con vueltas importantes, pero varias dudas, este podría ser el once de la Selección: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes/Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Fuente: 442