Fernando Gago fue presentado oficialmente como el nuevo DT Xeneize: "Quiero lograr algo importante en Boca"

Finalmente Fernando Gago llegó a Boca y desde este lunes es el nuevo entrenador, tras la salida de Diego Martínez.

Será el sexto DT en la era política de Juan Román Riquelme y dirigirá su primer partido oficial el próximo sábado 19 de octubre, a las 19.15, cuando el Xeneize visite a Tigre por la 18° fecha de la Liga Profesional

En su primera práctica al frente del equipo, Pintita y su cuerpo técnico se presentaron y rápidamente comandaron los trabajos abajo de la lluvia en el predio de Ezeiza. Luego del entrenamiento, Gago firmó su contrato y brindó una conferencia de prensa.

Sobre su primera conversación con el plantel, el entrenador señaló: "La charla queda ahí adentro, el entrenamiento fue muy bueno y nos vamos a ir conociendo con el correr de los días. Conozco muy bien esta sensación"

Además, fue contundente al remarcar que "los jugadores tienen que entender que están en el mejor club".

Gago confesó cuándo recibió el llamado de Riquelme

En una de sus primeras declaraciones como entrenador de Boca, Fernando Gago aclaró cuándo fue que recibió el llamado de Juan Román Riquelme para sumarse al club de La Ribera.

"Se habló durante tres o cuatro semanas, yo recibí la semana el martes pasado. Después le pasó el registro de llamada si no me creen. Tomé la decisión que creí mejor para mí desde lo deportivo y lo profesional, no fue muy difícil. Recibí la llamada el martes pasado".

Gago y su "vuelta a casa"

"Son muchas sensaciones, desde las parte emotiva, el recuerdo, situaciones vivido que me hicieron crecer. Hoy me toca estar en otro lugar, me siento en un buen momento y con muchas ganas de lograr algo importante", dijo Pintita sobre su regreso a Boca.

En esta línea agregó: "Hoy me toca estar como entrenador del club en el que me crié. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para formar un equipo que compitan en todas las competencias que le toque jugar".



El estilo de juego que Gago quiere implementar en Boca

"Necesitamos un equipo que juegue bien. Después veremos, yo tengo una idea y la trataremos de llevar a cada entrenamiento y cada partido. Algo innegociable y es correr, jugar y correr", explicó el exentrenador de Chivas.

Además, contó cuál fue su primera charla con el plantel: "Hablé grupalmente, las individuales se irán dando en el día a día. El plan es igual, el que esté bien va a jugar. Independientemente del nombre, el que entrene al máximo va a jugar y así armaremos el equipo cada semana".



Gago negó los rumores sobre Paredes y habló del Consejo de Fútbol

Tras su llegada a Boca, entre los hinchas se estableció el rumor de que buscaría repatriar a Leandro Paredes. Sin embargo, el propio DT lo negó.

"No hablé con nadie, el balance se hará cuando termine la temporada. No voy a hablar ni me interesa hablar con ningún futbolista ahora. ¿El día a día con el Consejo? Normal, con diálogo y comunicación para que Boca esté en lo más alto posible".



Cómo está conformado el cuerpo técnico de Gago en Boca

Fabricio Coloccini, como ayudante de campo.

Roberto Luzzi, como preparador físico.

Diego Cogliandro, como segundo colaborador.

Cristian Muñoz, como entrenador de arqueros (se suma).

Cristian Aquino, como segundo preparador físico (se suma).

