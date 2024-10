Francisco Paoltroni: "Hay universidades que tienen a los alumnos de rehenes para no perder la matrícula"

En el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, el legislador Francisco Paoltroni sostuvo que si bien hay un “descontrol financiero” de las instituciones, es necesario pasar de declaraciones a acciones concretas. Remarcó la importancia de "auditar las universidades" y "controlar el uso de recursos públicos", especialmente con los estudiantes extranjeros que se radican en el país "solo para aprovechar la educación pública". “La educación pública no está en discusión ni en riesgo”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Cómo está viendo esta posición del Presidente respecto a las universidades y esta posición de decir que "no quiere privatizar ni arancelar", pero que "hay un descontrol" con respecto a lo que se hace con la plata?

Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, esto debería venir acompañado de propuestas de ley, directamente. Pasemos a los hechos. ¿Esto no va? Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es esta, "vamos a financiar las universidades de esta manera", "vamos a hacer esto con los residentes extranjeros que vienen y se hacen residentes solamente para estudiar y volverse a sus países", "vamos a auditar, señores". ¿Dónde se ha visto que haya universidades que no están auditadas por una cantidad de años? ¿Qué es ese descontrol de cajas políticas donde lo único que les interesa es la cuestión académica? Hay que poner control sobre todo.

Pero pasemos a los hechos, vamos al verdadero debate: ¿Cómo vamos a financiar las universidades? Punto número uno. ¿Qué hacemos con los que vienen a estudiar, se reciben y se vuelven a sus países?, porque gratis para los argentinos no es, lo pagamos todos los días con nuestros impuestos. Creo que el Ejecutivo debería estar mandando un proyecto para cambiar el eje del debate. La educación pública no está en discusión ni en riesgo.

AG: Queremos compartir con usted y con la audiencia, lo que dijo el Presidente acerca de esto. Dijo que “no está en discusión" el arancelamiento de la universidad pública, sino "que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados”. Toda una definición: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”...

A mí me gusta el modelo uruguayo, donde los graduados de la universidad pública, una vez que empiezan a generar ingresos y están en una situación de prosperidad, que se la va a dar también el fruto de su profesión, paguen un canon qué le sirva al estudiante.

Elizabeth Peger: Muchos graduados, senador, dan clases gratuitas en la universidad durante muchos años también, no sé si eso también lo tienen en cuenta.

¿Cómo no lo voy a tener en cuenta? Yo fui a la universidad pública...

EP: ¿Y dio clases gratuitas?

No. He hecho un montón de otras cosas pero no dar clases.

EP: Respecto a lo que decía el Presidente, obviamente nadie puede estar en desacuerdo de reclamar que no se utilicen las cajas universitarias o los recursos de las universidades para hacer política, en eso estamos todos de acuerdo, pero en lo que escuchábamos recién no hay una atención a lo que usted reclamaba, esto de "hechos concretos". Se discute en la escena pública que hagamos la auditoría, pero después en lo concreto no pasa nada. De hecho, el Presidente, en la nota, dice que el tema presupuestario de las universidades se debata en el marco del debate del presupuesto.

Por eso, lo que yo digo es que pasemos al debate real, al debate propositivo, y pongámonos a discutir en serio cómo van a funcionar las universidades de acá en adelante, porque lo que traemos, este “paga Dios”, no va, lo pagan todos los argentinos con el fruto de su trabajo y su esfuerzo, y el ajuste lo estamos pagando todos acá, así que ¿por qué no va a ser auditada la universidad? ¿Qué es lo que pasa?

Hay un montón de universidades que se demoran hasta un año o dos en corregir las tesis para no perder matrículas. No puede ser el tener a los alumnos de rehenes que nunca terminan de entregar las tesis porque si no las universidades pierden matrículas y recursos económicos. Esos son defectos de un sistema que está viciado y hay que corregirlo.

EP: Senador, ¿no cree que hubo, en el conflicto puntual que llevó a generar el proyecto de ley de aumento de financiamiento y que terminó con el veto ratificado por el Congreso, mala praxis del Gobierno en negociar y consensuar la paritaria con los gremios de docentes y no docentes?

Para mí el punto de partida es otro...

EP: ¿Cuál es el punto de partida?

Para mí, el punto de partida son los malintencionados y el tratar de propiciar golpes al Gobierno y no propuestas propositivas como la que te estoy comentando. Demos un debate en serio, no tratar de generar un agujero fiscal al Gobierno, que hoy sabemos todos que los números no cierran para nadie, diciendo que solo es el 0,14. ¿El 0,14 desde dónde, querido? Si no sabemos ni de dónde sale el presupuesto que aumenta un 100% los derechos de exportación, ¿de dónde va a salir ese incremento? Entonces, la sábana sigue siendo corta, no es que acá estamos en condiciones de repartir lo que no hay.

AG: Respecto a la propuesta de Lijo para la Corte Suprema usted tuvo una posición muy clara, y parece estar más cerca la aprobación del pliego. ¿Cómo ve lo que está pasando allí en la Cámara Alta?

Creo que tiran un par de titulares para sondear cómo está la opinión pública y si los ciudadanos se relajan con este bochorno que es la postulación de este juez, que no debería ser ni juez a esta altura si queremos una justicia de calidad. Van sondeando, así como tocando la temperatura del agua con el dedito. Y probando cómo está.

AG: ¿Y cómo está el agua? ¿Hay agua en la pileta o no se tiran?

Invito a la ciudadanía a que no baje la guardia, porque ahí está el futuro de todos en riesgo.

