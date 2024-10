Fashion Freak presenta la colección “Streetstyle” en RDFW

Fashion Freak, la plataforma líder de moda en la República Dominicana, deslumbró en el RDFW con su nueva colección “Streetstyle”, una muestra de arte y sostenibilidad que captura el espíritu vibrante de las calles dominicanas.



La colección se distingue por las piezas pintadas a mano por la talentosa artista Chrisjuliette Peguero, de la marca Artypical. Además, incorpora la colaboración de Crochet Stuff, con piezas tejidas a mano por la diseñadora Allison Cruz, y la moda sostenible de Elishevard, liderada por Elizabeth Santana, quienes han contribuido con creaciones elaboradas artesanalmente.



Los complementos de la colección incluyen accesorios de AM by Alexandra Marrero y gafas de sol de Pink About It, lo que completa una propuesta fresca y vanguardista, perfecta para el estilo urbano.

FASHION FREAK CLUB

Fundado por Marielle Araujo, @fashionfreakclubrd, Fashion Freak es una plataforma que impulsa, educa y conecta a emprendedores de la moda y la belleza en la República Dominicana. Desde 2009, ha sido un puente entre diseñadores emergentes y el mundo de la moda, ofreciendo oportunidades de colaboración y destacando el talento local a través de eventos y alianzas estratégicas.



Este desfile también lo respaldó la presencia de destacadas personalidades, artistas e influencers, quienes llevaron su estilo desde la pasarela hasta las calles de Santo Domingo.



Sobre la fundadora

Marielle Araujo, mercadóloga y periodista de moda, ha sido la fuerza impulsora detrás de Fashion Freak. Su objetivo es resaltar y promover a diseñadores y marcas locales, proporcionando una plataforma 360°. Esto incluye su programa de televisión “El Club de la Moda TV” , su columna en El Nuevo Diario y eventos como “Fashion Freak Fest” y “Fashion Freak Talks”.



A través de sus redes sociales, @fashionfreakclubrd, ha creado una comunidad vibrante que continúa creciendo en la escena de moda y belleza dominicana.

