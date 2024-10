Marvel mostró la primera imagen del miembro más inesperado de Los 4 Fantásticos

En la Comic Con de Nueva York 2024 Marvel hizo de las suyas y cautivó al público con algo que no suele hacer: un mural promocional que llama la atención de los asistentes al evento. Esto regaló el primer vistazo de Hulk Rojo de Harrison Ford en Capitán América Brave New World, también de un personaje de Los Cuatro Fantásticos.



No se trata de la nueva versión de Estela Plateada ni de un villano, sino que de H.E.R.B.I.E, el pequeño robot que debutará en el Universo Cinematográfico de Marvel.



Uno de los primeros detalles fue la imagen de Huk Rojo que, a pesar de que ya se haya visto destellos del personaje, esta es la versión más cercana al legendario personaje. La sorpresa de ver a un actor no hizo más que generar expectativas para el 14 de febrero del 2025, fecha de estreno.

Pero el verdadero giro fue con la presencia del robot que lleva al origen de los cómics y la serie animada de los ’60. Los más jóvenes pueden no conocerlo, pero los que leyeron las historietas puede generarles mucha nostalgia.

Marvel decidió darle una versión cinematográfica y, si bien tiene un rol secundario en comparación a los grandes héroes, el hecho de que esté es un guiño a los más veteranos de Los Cuatro Fantásticos.

Marvel reveló la noticia más esperada en su nueva serie y generó la euforia de los fans

El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó el regreso del personaje Billy Maximoff en la serie Agatha All Along, lo que significó todo un bombazo de cara a los próximos capítulos y llenó de ilusión a los fans con respecto a un posible regreso de Wanda, la Bruja Escarlata.

A través de sus redes sociales, Marvel Studios confirmó que el personaje conocido como Teen (Joe Locke) es Billy Maximoff, el hijo de Wanda (Elizabeth Olsen). Algunos días después del estreno del quinto capítulo, el estudio decidió dar más información tras la sorpresiva aparición de Wiccan, quien parece ser alguien muy poderoso.

Luego de ser el principal aliado de Agatha Harkness en el camino de las brujas, el asesinato de Alice Wu-Gulliver terminó por enfurecer a Teen. Esto, sumado a la mención sobre ser "muy parecido a su madre" terminó por desbloquear sus poderes y la protagonista de la serie parece haber ganado un nuevo enemigo.

De cara a los cuatro capítulos finales, será muy importante prestar atención a los mismos para comprender cómo es que Billy Maximoff existe, ya que Wanda no tuvo hijos en la Tierra-616. Por eso, es muy posible que la Bruja Escarlata haga su regreso a Marvel en esta serie, algo altamente esperado por parte de los fans desde su desaparición en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, estrenada en mayo de 2022.

Fuente: Rating Cero