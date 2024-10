Franco Colapinto tras el récord que no pudo obtener en el GP de la Fórmula 1: "Qué me la devuelva"

Este domingo 20 de octubre se disputó una nueva prueba del calendario de la Fórmula Uno en Austin. En el marco del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto volvió a ser noticia tras una perfomance en donde estuvo muy cerca de quedarse con el record a la vuelta más rápida.

El análisis de Franco Colapinto tras el GP de EEUU

Colapinto en declaraciones brindadas a la prensa aseguró que convenció a su equipo para cambiar los neumaticos con la idea de tener un buen resultado en la competencia.

"El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije ´Dale amigo, tirá duras y lo hacemos más largo´. No querían y los convencí", dijo.

En este mismo mano a mano con los periodistas tuvo tiempo para hacer una inesperada broma. "Capaz que si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero de constructores", agregó.

"Hablando en serio, pienso que fue una maniobra arriesgada, pero que nos terminó saliendo bien porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo. Quería tener aire limpio para mostrar lo que teníamos", apuntó.

Con respecto al registo de una de las vueltas más rápidas indicó: "Más que positivo el día pero hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés, -por Ocon- pero bueno, una pena. Qué me la devuelva", aseguró.

"¿Para qué entra a boxes? anda gastando caucho al pedo para nada. Qué cuiden el planeta", señaló luego de haber disputado una nueva carrera en la gran carpa del automovilismo

Fuente: 442