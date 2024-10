«No podemos ganarle insultando más que él»: Martín Tetaz analizó el impacto de Javier Milei sobre la «política tradicional»

El diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz habló sobre los turbulentos tiempos que se vive en la política argentina. El legislador radical habló sobre lo que significó la irrupción de Javier Milei al plano político y el cambio de paradigma que significó para la «política tradicional«.

En una entrevista con TN, Tetaz comenzó definiendo la figura del presidente Javier Milei y su forma de presentarse de cara a la sociedad. «Milei tiene algo que ofrecerle a la sociedad, que es poco, pero lo tomó como su compromiso político. Tomó como bandera bajar la inflación y achicar el Estado», explicó Tetaz y sentenció: «Si queremos ganarle, no va a ser con buenos modales ni insultando más fuerte que él, va a ser dándole a la sociedad algo que necesite».

Esta definición llegó por la reciente entrevista del mandatario nacional con La Nación, donde volvieron a salir a la luz las opiniones y comentarios más ásperos del libertario y que despertaron el repudio de la oposición. Tras la entrevista, Mauricio Macri defendió al presidente y afirmó que la sociedad «votó a Milei por su sinceridad». «Ser autentico no es insultar; porque si fuéramos al caso, Juan Grabois es igual de autentico o Guillermo Moreno. Autentico es animarse a pelear con los sindicalistas o no poner a Daniel Scioli en tu Gabinete», sentenció el diputado.

Otro de los temas que volvió al ojo público fue la «interna» ente Milei y si vicepresidente, Victoria Villarruel, quien recientemente inauguró un busto de María Isabel de Perón en el Senado, de lo que Milei se diferenció. A pesar de la distancia entre el libertario y el radical, Tetaz respaldó a Javier Milei y afirmó que «no considera a Isabel de Perón una mujer importante para la historia argentina», ni que «valga la pena recordarla por el papel que jugó en un capitulo nefasto de la historia del país«.

En el último tramo de la entrevista, el legislador radical afirmó que la política argentina está «en crisis». «Es algo que está pasando y no le importa a nadie. A nadie le importa la interna del peronismo, entre Villarruel y el presidente; y mucho menos las diferencias que tenemos dentro del radicalismo», señaló y remarcó: «Siempre apuesto por la unidad en los espacios políticos y no me sumo a las peleas«.

