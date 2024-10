Pullaro: "A mí me eligieron para ordenar el Estado, no para que todo siga como estaba"

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó los resultados de la ley de narcomenudeo, frente a las críticas que desató su implementación; reclamó una Justicia eficiente, "honestidad intelectual" en el debate por las vacantes y la renovación de la Corte Suprema; puso de resalto el incremento de móviles policiales, los ahorros por la reducción de ausentismo docente y por administración eficiente en la obra pública, y desafió: "Si alguno se rebela porque quiere mantener algún privilegio, a mí me va a tener enfrente".

El mandatario abordó estos temas en un enfático discurso, pronunciado en el marco de la conferencia de prensa sobre la intervención barrial en barrio San Lorenzo. Antes de cederle el micrófono al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, para referirse al tema de la convocatoria, Pullaro quiso aprovechar la oportunidad para referirse a "dos o tres cosas", en una alocución cargada de tensión y en la que no faltaron imputaciones más o menos directas.

"La ley de narco menudeo aborda un problema estructural que teníamos en la provincia de Santa Fe y que no solo apunta a golpear a organizaciones criminales que venden estupefacientes y enferman a una parte de la sociedad, generando fundamentalmente delitos y violencia, sino que va al hueso de muchos problemas, en muchos lugares. Y quiero dejar aclarada una cosa, que tiene que ponerse en valor: la mayor e inmensa crítica que tenía la ley de narcomenudeo era que nos decían que íbamos a llevar presos a los perejiles, a los consumidores y a un pibe que tuviera una bochita de cocaína o un porro de marihuana. Y eso no pasó, porque nosotros pensamos y estudiamos la política pública, y porque nos preparamos para aplicar esta ley junto al Ministerio Público de la Acusación. No hubo ningún caso de esos que eran la mayor crítica, y que por eso se demoró tanto la ley", planteó.

Como contracara de esas previsiones negativas, el gobernador marcó "el impacto que tuvo esta ley directamente sobre los focos de violencia lesiva, y además la desactivación de puntos de venta de droga en esta provincia hizo que bajen los indicadores. Entonces creo que también toda la sociedad tiene que empezar a valorar esta ley. Por supuesto que tenemos que mejorar muchísimo en la articulación. Lo sabemos y tenemos que seguir formando y controlando a nuestros hombres y mujeres de la Policía, para que esta ley no pierda el efecto que tiene. Pero indudablemente, en estos meses el resultado es altamente positivo, porque donde había impunidad, donde se vendía droga, se allanaba, se detenía y al otro día se volvía a vender droga, hoy se desactivan o se derrumban los puntos de venta", resumió.

Poder Judicial

Acto seguido, el mandatario se refirió al conflicto con el personal del Poder Judicial, que se tradujo en un paro de actividades (habrá otro el jueves) y que para este miércoles 23 prevé una concentración en la escalinata del Palacio de Tribunales, en momentos en que está previsto el acto de juramento de los nuevos integrantes de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal.

"A veces es difícil este debate. Nosotros queremos una Justicia que pueda ser más eficiente y tenemos un debate público para que eso se pueda llevar adelante. Tal vez el debate público a veces no se da en términos de honestidad intelectual. Porque nosotros lo que le pedimos a la Corte Suprema de Justicia es que nos dé los datos objetivos de cómo funciona cada uno de los juzgados de la provincia, para poder cubrir las vacantes. Y esa información no nos llegó. La única información que nos llegó fue la cantidad de vacantes que tenemos que cubrir. De todos modos, para que tampoco mientan, en este momento hay 109 concursos en marcha. Y los vamos a llevar adelante como marcan la ley y la Constitución. Porque a mí me eligieron para gobernar y para ordenar el Estado, no para ver que las cosas pasen y que todo continúe de la misma manera", sostuvo.

En ese contexto, corroboró que "sí creo, y lo digo públicamente, que tenemos que renovar la Corte Suprema de Justicia. No porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Pero necesitamos una Justicia moderna, eficiente, efectiva, que le dé respuestas a la sociedad; una Justicia involucrada. Y lo nuestro no es maniqueo, ni decimos que son todos iguales. Pero nosotros entendemos que la conducción de la pirámide judicial hoy no está en condiciones de darle a la sociedad lo que necesita. Porque si no me pueden decir cuál es la carga de trabajo para reordenar los cargos más altos que tiene la Justicia y de esa manera ser más efectiva, imagínense lo lejos que estamos de llevar adelante una reforma que sea efectiva y que realmente pueda cubrir los objetivos que nos marcó la sociedad. Como yo soy gobernador elegido por 1.032.000 santafesinos, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y voy a dar el debate que tenga que dar, por más incómodo que sea".

Docentes, seguridad y obra pública

A continuación, Pullaro llevó la cuestión al conflicto con los gremios docentes por el ausentismo y el pago del premio por asistencia. "Tuvimos 300.000 días menos de ausentismo en cuatro meses. ¿Saben la cantidad de plata que es eso? Y eso va a la infraestructura vial, a la infraestructura de educación, va a nuevas aulas. Va al FANI (Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas), que ya hicimos 2.700 aportes. Entonces, yo acá estoy para hacer lo que tengo que hacer, y para hacer que el Estado sea más eficiente. Y si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios, a mí me va a tener enfrente. Y si tengo que poner capital político arriba de la mesa y gastar capital político por esto lo voy a gastar. Pero les puedo asegurar que en cuatro años las cosas en la provincia de Santa Fe van a cambiar, porque no es justo lo que estamos viviendo. Nosotros podemos sacar a Santa Fe adelante y Santa Fe puede ser la locomotora que empuje al cambio que viene en Argentina. Y para eso hay que ordenar el Estado".

En la misma línea ubicó el ordenamiento de la fuerza de seguridad. "El 10 de diciembre, objetivamente, teníamos operativos 10 móviles al servicio del 911. Hoy, en el día de ayer (por el lunes) en La Capital teníamos 70 desde las 0 hasta las 9, y entre 75 y 85 entre las 9 y las 19, que son los horarios pico. Esto es ordenar los recursos con los que cuenta el Estado. Y lo mismo puede decirse de la reducción en el costo del obra pública. De lo que era el costo de mil kilómetros de ruta cuando asumimos, seis meses después y con 72 % de inflación pagamos un 40 % menos. Eso es eficiencia. Y no crean que meterse en esos lugares no genera tensión. Pero yo voy a tomar toda la tensión que tenga que tomar para arreglar los problemas que tiene la provincia.Y si tengo que discutir con la Corte Suprema y seguir discutiendo, lo voy a seguir haciendo", remató.

