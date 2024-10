Las razones por las que habrían despedido a Ariel Rodríguez Palacios de Telefe

Aseguran que Ariel Rodríguez Palacios tendría los "días contados" en Telefe. Que su programa, Ariel en tu salsa, en las mañanas del canal, sería levantado en diciembre por diferencias, al parecer irreconciliables, entre el conductor y las autoridades.

Fue Lucca Prensa, panelista del programa de Laura Ubfal quien, a través de su cuenta oficial de X, anunció la inesperada noticia de programación que involucra directamente a Ariel. “Por conflictos entre el conductor y el canal, a fin de año terminaría Ariel en su salsa en Telefe y no se renueva para una nueva temporada”, publicó en la red social.

"El principal chispazo, además del bajo rating, es porque el chef NO QUIERE hablar de Gran Hermano. Se define en las próximas horas”, anunció Lucca sobre lo que podría llegar a ser el final del ciclo culinario encabezado por el experto en gastronomía.

Vale aclarar que, mientras GH está al aire, por los meses que dura el reality show, todos los programas de la emisora hablan y hacen referencia a lo que pasa en la competencia de convivencia ya que suele ser el programa más visto de la tevé.

FURIA "MANDÓ AL FRENTE" A ARIEL

“Cuando fui al programa del putero, hijo de p.....que encima adentro del camerino ¡No sabes la que me tiró! Este tipo se hace el cocinero en el programa que tiene... Y de la nada, alguien del panel o el programa, me empieza a decir: ‘Tenemos una invitación para hacerte. Me la hicieron en público y quedó grabada, ¿eh?”, contó Juliana Furia Scaglione, ex Gran Hermano, quien supo estar invitada al programa de Ariel.

LEVANTARÍAN EL PROGRAMA DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

"Me dicen: ‘Te invitamos a un jacuzzi’, y yo re pelotu...le contesté: ‘Dale, sí. Obvio, gracias’ mientras ellos pensaban que yo era una puti...reventada. Ellos habrán pensado que, porque estuve en Gran Hermano, era una regalada", agregó la ex participante del show televisivo.

Fuente: Ciudad Magazine