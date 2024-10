Así jugará Messi con Inter Miami: el llamativo formato de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2024

Lionel Messi debutará con Inter Miami este viernes 25 de octubre en los Playoffs de la MLS 2024 . Luego de lograr récord de puntos y el trofeo de la Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular, debe jugar la primera ronda ante Atlanta United . Aunque, la particularidad es que quien clasifique deberá ganar dos partidos, ya que la fase se juega al mejor de tres partidos.

Los Playoffs de la MLS son únicos por algunas diferencias con los formatos habituales que suelen verse en torneos de Europa. En primer lugar, Inter Miami no conoció a su rival al terminar la temporada regular del certamen. ¿Por qué? Es que, antes, se juega una ronda de comodín o ‘Wild Card’.

Esta ‘fase previa’ de los Playoffs enfrenta a los clubes que terminaron en el octavo (Montreal Impact en el este) y el noveno lugar (Atlanta United) de cada conferencia. Se enfrentan en un partido único y, el clasificado, enfrenta al equipo que terminó en el primer lugar de la conferencia. En este caso, se trata de Inter Miami.

En este duelo de ‘Wild Card’, Atlanta United logró la clasificación a la primera ronda de los Playoffs tras vencer por penales a Montreal Impact por 5-4 luego del empate 2-2 en los 90 minutos. Brad Guzan fue el héroe por atajar un penal en la definición (a Tom Pearce).

¿Cómo se juega la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2024?

El inicio oficial de los Playoffs de la MLS 2024 se da con la primera ronda en donde ya juegan los 16 mejores equipos del torneo (una vez conocidos los dos ganadores de la Wild Card). Inter Miami, al haber sido el mejor equipo de la temporada regular, cuenta con la ventaja de jugar casi todos los partidos de las fases de campeonato como local.

Sin embargo, la excepción estará en esta primera ronda. Es que lo llamativo que tiene esta fase es que no se juega a partido único ni tampoco a definición de encuentros de ida y vuelta. La definición es al mejor de tres partidos, un formato poco común en el fútbol, pero que busca imitar a otros deportes en Estados Unidos.

Por lo tanto, Inter Miami y Atlanta United jugarán, al menos dos partidos, con una localía para cada uno. En caso de ser necesario un tercer duelo, las ‘Garzas’ serán locales en Chase Stadium. Esto significa que tienen asegurados dos encuentros en casa.

Luego de esta primera ronda de Playoffs, pasarán a las semifinales de conferencia. A partir de esta fase, ya se juega a partido único, con prórroga en caso de empate y posterior definición por penales.

¿Cuándo y dónde juega Inter Miami ante Atlanta United por la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2024?

Viernes 25 de octubre: Inter Miami vs. Atlanta United (Chase Stadium)

Sábado 2 de noviembre: Atlanta United vs. Inter Miami (Mercedes-Benz Stadium)

Sábado 9 de noviembre: Inter Miami vs. Atlanta United (Chase Stadium) – en caso de ser necesario.

Fuente: bolavip