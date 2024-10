«Nunca nadie había tenido tanto poder como él»: Mauricio Macri volvió a cruzar a Santiago Caputo

En una reciente entrevista, el ex presidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra el asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo. En el pasado, el ex mandatario había puesto en duda algunas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, a las cuales acusó de estar influidas por Caputo, pero ahora se mostró menos confrontativo por las posibilidades de avanzar en negociaciones con el Gobierno.

Previo a la entrevista con La Nación+, Mauricio Macri había afirmado que el presidente Javier Milei «le cedió casi el control total del gobierno a su asesor«, palabras que luego terminó diluyendo y sostuvo: «Quiero resaltar la relación honesta, especial y generosa que tenemos el PRO con el presidente Milei. Hemos tenido muchas horas de conversación, donde hablamos solo con la verdad».

«En nuestras primeras reuniones le transmití me preocupación porque me decía que delegaba todo lo que no sea la macroeconomía, cuando en realidad veía que se desentendía del gobierno», agregó Macri y sentenció: «Nunca nadie tuvo tanto poder como lo tiene Santiago Caputo«.

El titular del PRO diferenció a Santiago Caputo de su jefe de Gabinete, Marcos Peña: «Él no ponía ni sacaba funcionarios de segunda o tercera línea o ministros. Peña era el estratega, mientras que a Santiago le dio un espacio de manejo muy amplio». En muchas otras situaciones, Mauricio Macri había mostrado su descontento con la forma que tenía el asesor presidencial de llevar las negociaciones y su influencia en áreas de la administración pública.

El «misterioso» asesor del presidente forma junto con Karina Milei y el propio Javier Milei el «triangulo de hierro», como lo define el mandatario nacional; el circulo interno que dicta el rumbo de La Libertad Avanza y el Gobierno Nacional. Santiago Caputo es un nombre que cosechó muchas críticas por parte de la oposición y aliados de LLA, pues no realiza declaraciones y concentró instituciones claves dentro del Gobierno, como la nueva SIDE, el organismo de inteligencia estatal.

Con información de www.elintransigente.com