Rafael Gutiérrez le respondió a Pullaro: "A lo mejor le resulto un poco molesto; soy la cabeza del Poder Judicial"

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a avivar este martes la polémica sobre la reforma judicial y reiteró sus críticas a la Justicia santafesina. Además, apuntó a una renovación del Máximo Tribunal: "La Corte Suprema hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita".

"Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Santa Fe, no porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Nosotros necesitamos una Justicia moderna y efectiva, una Justicia involucrada y hasta hace unos instantes lo estaba destacando. No es maniqueo ni decimos que son todos iguales", subrayó Pullaro.

En este contexto, el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez, en diálogo con LT10 le respondió a los dichos del gobernador de Santa Fe: "Yo ya lo he dicho reiteradamente. El artículo tercero de la constitución, el requisito tanto para los ministro de la Corte como para los funcionarios y los jueces, es la idoneidad. Y el mismo gobernador está reconociendo que no tiene ninguna crítica que realizar a los miembros de la corte en el hacer de su función específica. Y le doy el caso mío en particular: al día de hoy no tengo ningún expediente a fallo".

"Pero además quiero recordarle al gobernador que en en esta Justicia nosotros no creamos los cargos. Los cargos del Poder Judicial se crean por iniciativa legislativa o una iniciativa del Poder Ejecutivo que manda a la legislatura para una ley", continuó agregando Gutiérrez.

El gobernador de la provincia, si recordamos, fue dos veces diputado provincial. Él votó un montón de las creaciones que se hicieron en ese período. Y hay que tener en cuenta que en los último años el gobernador Binner, Lifschitz y Bonfatti, fueron los que nombraron en momentos en que hubo muchas vacantes", resaltó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

"Un Poder Judicial lento y caro"

"El gobernador dijo que era un poder judicial lento y caro. No es así. Los nombramientos de los jueces, fiscales, defensores, se realizan por intermedio del Poder Ejecutivo, con acuerdo legislativo. Nosotros le hemos dado toda la información que necesitan. El gobierno de Pullaro pidió que se dejen sin efecto unos pliegos que iba a mandar el gobierno de Perotti de defensores, fiscales y jueces. Estamos llegando a cerca de 90 vacantes. Hay un gran esfuerzo de los funcionarios, magistrados, para seguir trabajando, aún con un 30 por ciento menos", dijo Rafael Gutiérrez.

"A pesar de todo eso se le está dando respuesta a la gente. En las cinco circunscripciones faltan jueces; funcionarios y fiscales. Eso depende del Poder Ejecutivo, no de nosotros", sentenció.

En referencia a una futura "recomposición de la relación" del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, Gutiérrez fue contundente: Pregúntele al gobernador Pullaro. Nosotros hacemos desde nuestro espacio lo que tenemos que hacer. Lo venimos haciendo hace mil años, el gobernador está hace algunos meses".

Cambios en la Corte que quiere Pullaro

El presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez, hizo referencia a los cambios que propone el Gobierno en relación a la composición del Máximo Tribunal: "No tiene argumentos para pedir el cambio de los miembros de la Corte porque están en condiciones de seguir trabajando; tenemos los fallos al día. El requisito de la constitución de la idoneidad.

En respuesta a la pregunta si Pullaro lo quiere fuera de La Corte Suprema, Gutiérrez señaló sin rodeos: "Hay que preguntarle a él, a lo mejor le resulto un poco molesto. Yo soy la cabeza del poder en este momento (del poder judicial). Cuando hace declaraciones, yo -con todo respeto- le contesto con argumentos jurídicos y no con cuestiones políticas".

Por otro lado, sobre la ovación que recibió en tribunales por parte de los empleados en el marco de lo que fue la asamblea de trabajadores en la cual se definieron medidas de fuerza, Rafael Gutiérrez manifestó: "Llevo 49 años en el Poder Judicial, tengo 24 años en La Corte, fui camarista, juez de primera instancia, secretario; presidí el Colegio de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura; y siempre con la misma conducta y por la lucha de la dependencia del Poder Judicial".

Para mi, los miembros del poder judicial son como una familia. Por eso yo defiendo a los empleados en los derechos que le corresponden, así como defiendo los derechos de los funcionarios y magistrados. Me sorprendieron los aplausos de los empleados. La casualidad de que juste llegué y me encontré con la asamblea. Indudablemente que para mi ha sido un reconocimiento muy importante. Me emocione en un momento", finalizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez

