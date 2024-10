Fernando Gago tras la clasificación en la Copa Argentina: "Todo resultado es positivo"

En la noche del 23 de octubre, Boca Juniors consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Gimnasia de La Plata desde los penales en donde evidentemente brilló Leandro Brey.

El análisis de Gago tras el pase a la siguiente instancia

En conferencia de prensa Fernando Gago, DT del Xeneize analizó y explicó los motivos de elección del esquema táctico. "Creo que también son las características del rival. El partido estaba para generar un uno contra uno para el tramo final con Edi y Miguel", dijo.

"Entiendo que nos falta mucho trabajo. Debemos tratar de alcanzar el nivel físico que pretendo. Creo que eso lo debemos seguir trabajando, son pocos días de trabajo con muchos partidos y hay que continuar bajando los conceptos que tenemos", añadió.

Con respecto al dramático avance indicó: "Todo resultado es positivo. Es importante desde lo anímico ganar porque se empieza a trabajar mejor. Creo que son 10 días de trabajo, es poco con un equipo que ya venía en una circunstancia de juego y a partir de eso buscaremos el mejor equipo", puntualizó.

En este mano a mano con los periodidstas aclaró la razón por la cual le dio toda su confianza a Brey en el arco."Lo dije desde el primer día que llegué, va a jugar el que mejor se encuentre. Hoy era un partido para Leandro, para que juegue él", agregó.

Gago además se refirió a lo que viene pasando con Medina y su ausencia en este partido. "Él me manifestó que existe que haya una transferencia. Yo tengo pocos días en el club y lo entendí como futbolista de que pueda irse a Europa a cumplir su sueño. Creo que quedan tres meses de mercado y pueden pasar muchas cosas. Yo voy a contar con los jugadores que estén comprometidos. La situación de Cristian (Medina) es particular, es un chico joven, está bueno que se le enseñe y aprenda. Pero tomé la decisión de que no iba a estar disponible", sentenció.

Fuente: 442