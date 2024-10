La desopilante charla entre Franco Colapinto y Alex Albon sobre el mate: "¿Es legal?"

En las últimas horas, la escudería Williams publicó una divertida conversación entre sus pilotos Franco Colapinto y el tailandés Alex Albon, sobre el mate, la tradicional infusión argentina.

Durante la grabación de un podcast, la diferencia lingüística en torno a la palabra “mate” fue motivo de risas y aprendizaje.

El tailandés planteó al argentino una pregunta que dio pie a una divertida confusión: “¿Es «mate» o «meit»?". Es que en inglés significa “compañero” y se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Colapinto respondió en tono jocoso: “Todavía no aprendiste”. Albon no se quedó atrás y replicó: “Nunca me enseñaste”.

La curiosidad de Albon fue creciendo a medida que avanzaba la charla. “¿Qué es el mate? ¿Un potenciador de rendimiento?, ¿pero legal?”, le preguntó al pilarense, que respondió bromeando: “No me han hecho todavía una prueba de dopaje, así que no estoy seguro de si es legal, pero podríamos saberlo pronto después de este podcast”.

Albon, sorprendido por la popularidad de la infusión, hizo alusión a la popularidad de la bebida entre los jugadores de la selección argentina de fútbol. “Todo el mundo bebe mate, por eso somos campeones del mundo”, le contestó Colapinto.

El piloto tailandés también quiso saber cuál es el gusto del mate: “¿Tiene sabor?”, y Franco detalló: “Es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien”. Profundizando en la preparación de la infusión, Albon comentó: “¿Le pones leche de avena y azúcar a tope?”.

Y Colapinto explicó, con paciencia: “Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”.

Fuente: 442