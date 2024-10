Pampita rompió el silencio tras los rumores de romance con el polista Martín Pepa: “Puedo hacer lo que quiera”

A menos de un mes de la polémica separación de Roberto García Moritán, Pampita Ardohain se vio envuelta en rumores de romance. En las últimas horas la modelo fue vinculada con el reconocido polista Martín Pepa.

Las versiones a cerca de una posible relación amorosa surgieron luego de ser vistos juntos el lunes disfrutando de un espectáculo en un palco del Teatro Colón. Pampita y Pepa asistieron al concierto Piazzolla ‘74 del grupo de jazz Escalandrum.

Pampita y Martín Pepa en el Teatro Colón.

Al ser consultada por su salida con el polista, la conductora respondió sin filtros. “Fui con mucha gente, con un grupo”, aseguró Pampita a Intrusos (América). Acto seguido la modelo dejó en claro cuál es su actual estado amoroso y sorprendió.

“Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine... de hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, aseguró con firmeza.

Fuente: Clarin