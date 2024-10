Titularizaciones docentes: "Es momento de parar la pelota y planificar", dijeron desde Educación

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, fue consultado este jueves por las titularizaciones, traslados y concursos docentes, temas de permanente reclamo en paritarias por los gremios de maestros por el interés que generan en los trabajadores de la educación.

En diálogo con la prensa, el funcionario sostuvo que los mismos serán sostenidos por el gobierno provincial aunque luego de una planificación de las necesidades del sistema educativo.

Mientras tanto, las titularizaciones, traslados y concursos quedarán en stand by y no habrá en lo que resta de 2024, suspensión anual que no se registra desde el 2008.

“Las titularizaciones no pueden ser una cuestión burocrática porque eso hace muy difícil el funcionamiento del sistema. Es momento de parar la pelota, las vamos a sostener pero las vamos a hacer de acuerdo a una planificación”, dijo José Goity este jueves.

Además, aseveró: “Sostenemos que es necesario que haya concursos, titularizaciones y traslados pero tenemos que planificar lo mejor para el sistema educativo”.

