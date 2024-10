Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Florencia Peña en el Cantando 2024

El periodista Ángel de Brito se metió en la interna del Cantando 2024y contó que la conductora titular Florencia Peña abandonará el programa temporalmente por un viaje y ya confirmó quién estará en su lugar, pero también se refirió a las personas que le dijeron que no a las autoridades.



"Antes de Yanina (Latorre) llamaron a Pampita. Pampita cerró y después se bajó. Había arreglado y de repente llamó y dijo que no lo iba a hacer. Ahí es que la llaman a Yanina. Yanina dijo que no", introdujo respecto a las vacaciones de Peña, quien aseguró estar “agotada”.





El programa de Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de América TV con la conducción de Florencia Peña.

Redes Sociales

A esto intervino la panelista de América y, entre sus motivos, explicó que tiene “mucho trabajo como para asumir un nuevo cargo” y que “debería dejar LAM y su idea no es dejar su programa por otro proyecto".

Respecto a la baja de Pampita, De Brito aclaró: "¿Por qué Pampita dijo que no y después se bajó? Porque Guido Kaczka no la autorizó. Guerra de exclusividades. Es excusa, pero bueno eso... es lo que dijo".

En cuanto a la reemplazante contó de quién se trata: "Es mujer, es conductora. La semana que viene conduce el Cantando la señora Karina Mazzocco". Pero Latorre fue durísima: “Es una buena conductora, pero es aburrida para el Cantando 2024”. ¿Cómo le irá?

FUente: Rating Cero