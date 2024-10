Es fotógrafa de influencers y ventila los tips infalibles para subir imágenes exitosas en las redes

Oriana Vidal tiene 26 años y una fuerte pasión por la fotografía desde los 11. Estudió, se compró los equipos necesarios y salió a la práctica sin imaginarse lo que el destino tenía preparado para ella. Después de varios trabajos ad honorem, pruebas y amor por este hobby, se convirtió en una profesional y terminó siendo especialista en moda e influencers.

Conseguir los primeros clientes no fue tarea fácil para la joven, que no se dio por vencida y persiguió oportunidades hasta que su nombre empezó a resonar entre marcas de primer nivel y famosos. Una de las últimas celebrities argentinas que capturó su lente fue Cami Homs, aunque en su lista también hay muchos nombres internacionales.

En diálogo con TN Show, Oriana Vidal dio sus cinco tips infalibles para que cualquier persona pueda sacarse fotos de la misma calidad que las que los influencers comparten en sus redes sociales. Además, reconoció que el secreto de su éxito no fue solo el aprendizaje constante: lo más importante fue su visión, que la hizo destacarse por sobre sus colegas.

Cómo sacarse fotos al estilo influencer

Oriana Vidal le confió a TN Show sus cinco tips más importantes para que cualquier persona pueda sacarse fotos como los influencers.

Siempre tener en cuenta la luz. Si no sabes usar luz artificial para mejorar una foto, la luz natural será tu aliada. La iluminación es el papel más importante a la hora de sacar una foto, ayuda a mejorar la calidad y también establece lo que transmite. Una herramienta que es sperpráctica son las luces para celular, sobre todo cuando no contás con buena luz, o para usar de noche.

Tené en cuenta el fondo. Un buen fondo le da carácter y estiliza a la foto. No es lo mismo una pared blanca o un espacio verde, siempre tener en cuenta los colores que estas vistiendo y lo que nos aporta el contexto.

Editá las fotos. Este es uno de los pasos más importantes. Cualquier celular hoy en día ofrece opciones como iluminar o cambiar el contraste de una imagen, por ejemplo. También existen muchas apps para retocar o mejorar ciertos aspectos.

Creá un estilo propio. Diferenciate, no tengas miedo de ser distinto. A través de las imágenes reflejás quién sos. No está mal tener referencias o inspiración en otras cuentas, pero al fin y al cabo lo importante es ser original, ser fiel a vos mismo.

Por último, pero no menos importante, es la práctica. Esto es clave, para obtener buenos resultados, sacá la mayor cantidad de fotos, probá diferentes maneras. Lo fundamental es divertirte en el proceso.

Fuente: TN