«Estamos cerca de ponernos de novios con el PRO»: Martín Menem buscó profundizar el acercamiento entre el Gobierno y el PRO

Durante un breve instante, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coincidió con el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en una entrevista y ambos destacaron el acercamiento entre el PRO y el Gobierno Nacional de La Libertad Avanza. Menem ironizó sobre esta relación y afirmó: «Si me preguntan si estamos cerca de ponernos de novios con el PRO, yo creo que estamos muy cerca«.

Durante la noche del domingo 27, Menem y Ritondo se vieron las caras en el piso de TN. El legislador del PRO reconoció la cercanía ideológica entre ambos espacios y comentó: «Si a Javier Milei le va bien, le va bien a Argentina. En el PRO va a encontrar el respaldo». Relativo a esto, Martín Menem acotó: «Coincidimos en un 80% sobre lo que debatimos en el Congreso«.

A pesar de esta alianza, Ritondo reiteró la idea del PRO de mantenerse como un espacio independiente a LLA. «Vamos a acompañar, pero nosotros vamos a mantener nuestra identidad partidaria, nadie duda de cuanto ha hecho el PRO durante estos cuatro años para limitar al kirchnerismo», explicó el diputado.

El principio que uniría a ambos partidos sería el «déficit cero«, la consigna sobre la cual Milei planificó y estructuró toda su política. «El camino correcto es el déficit cero, el mundo occidental, que Argentina se abra a los mercados internacionales, de darle al privado la oportunidad de invertir» enumeró Ritondo.

Por su parte, el presidente de la Cámara baja habló sobre la interna del Partido Justicialista horas después de que se determinara que la lista del gobernador riojano, Ricardo Quintela era inválida, dejando como única candidata a Cristina Kirchner. Así, Menem antagonizó con la ex presidente y destacó: «Ella representa la Argentina que no queremos que vuelva: la de la pobreza, inflación, indigencia, la Argentina de los privilegios para unos pocos y que no crece. Nosotros queremos lo contrario, así que Cristina es una buena rival«.

Con información de www.elintransigente.com