Pullaro envía su primer presupuesto y afina ley tributaria para la próxima semana

Entre jueves y viernes, el Poder Ejecutivo estará ingresando a la Legislatura el proyecto de Presupuesto provincial 2025. Será el primero redactado ciento por ciento por la gestión de Maximiliano Pullaro, puesto que el vigente fue elaborado en el marco del proceso de transición que se había encarado con la administración saliente del gobernador Omar Perotti.

La nueva proyección de gastos y recursos debió ser prácticamente "reescrita" por el Ministerio de Economía, después de que se conociesen - a mediados de septiembre- las variables macroeconómicas que emplearía la Nación para su propio presupuesto. Una inflación subestimada en un 18,5% anual y una tasa de crecimiento sobreestimada del 5% "desorientaron" a la Casa Gris, según lo admitió públicamente el propio gobernador.

La situación derivó en un pedido de prórroga de treinta días que debió solicitar el Poder Ejecutivo a las cámaras parlamentarias, y que se cumplirán hacia fines de la presente semana. Como publicara oportunamente El Litoral, fuentes oficiales adelantaron que se mantendrá en 2025 el nivel de inversión que se proyectó para 2024, en materia de equipamiento para seguridad, educación y obras viales.

Tributaria

En paralelo, el Ejecutivo define los últimos trazos del proyecto de ley tributaria, también para 2025. Esta vez, el mensaje – según pudo saber El Litoral- no se enviará de manera conjunta con el presupuesto, sino que sería remitido a las cámaras la próxima semana.



El "desacople" temporal encuentra su razón en que restan aún algunas reuniones y conversaciones en el marco de la Comisión de Análisis Tributario que integran entidades intermedias y legisladores. Allí se terminarán de discutir y consensuar aspectos que hacen a una iniciativa que pretende incluir incentivos y beneficios, esencialmente, para los sectores productivos. Se sostiene desde las esferas oficiales que la tributaria ha sido pensada como una ley "por primera vez, con lógica productiva".

Respecto de los incrementos que se prevén para los impuestos de emisión provincial (Inmobiliario, Patente), se buscaría un punto medio entre aumento de salarios e índice de inflación.

Blanqueo y más

El proyecto de Ley tributaria tendrá esta vez la particularidad de que incluirá la adhesión a dos iniciativas de origen nacional. Por un lado, Santa Fe propondrá a través de su ley impositiva, la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que deriva en beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar grandes proyectos de inversión. La provincia garantizará, en este sentido, estabilidad tributaria a quien ingrese a dicho régimen.



En simultáneo, la ley tributaria contemplará la adhesión al blanqueo de capitales que propone el gobierno central. Pero ello será con una serie de condicionamientos, tal como lo anticipara el propio ministro de Economía Pablo Olivares, apenas se conocía la decisión emanada de la Casa Rosada. El funcionario advertía en esa ocasión que "quienes acceden al blanqueo no son héroes ni patriotas, sino (precisamente) blanqueadores que han incumplido sus obligaciones tributarias".

En la misma ocasión, advertía que no deberían acceder al blanqueo quienes tuviesen vínculos con el crimen o estuvieran involucrados en actividades de lavado. Sobre la base de ambos parámetros es que la iniciativa oficial de la provincia facultará a la Administración Provincial de Impuestos a efectuar controles y cruzar datos para excluir del blanqueo (de ser necesario) a quienes no cumplan con los parámetros establecidos por las autoridades locales.

