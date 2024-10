«Sería mejor presidente que Cristina, Axel o Néstor»: Juan Grabois defendió su posible plan de gobierno y cruzó a Axel Kicillof

El dirigente social y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, lanzó una curiosa definición durante una entrevista radial y se refirió a la interna por la presidencia del Partido Justicialista. Entre risas, Grabois aseguró que «podría ser un mejor presidente que Cristina, Néstor Kirchner o Axel Kicillof» gracias a su plan de gobierno.

«Nuestra vocación es negociar un programa para garantizar la felicidad de pueblo, básicamente que el próximo gobierno popular lleve adelante este esquema y buscar a la persona idónea para hacerlo», planteó Grabois en una entrevista con Radio 10 y luego señaló para si mismo: «Si es este humilde servidor, fantástico; creo que sería el mejor». En esta línea, Grabois aseguró: «Creo que sería mejor que Cristina, que Axel o Néstor porque no tengo problemas de autoestima«. Después reconoció entre risas que «no cree realmente eso».

Interpelado por Jorge Rial, Grabois enfatizó que el próximo presidente «tiene que superar a sus antecesores y conseguir más realizaciones para el pueblo», al mismo tiempo reconoció que tiene pocas probabilidades de ser candidato a presidente, al igual que en 2023, por «estar mal posicionado». El creador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no descartó participar en otras coaliciones impulsando sus «programas sociales». En 2023, el dirigente social había participado de las PASO como precandidato de Unión por la Patria, donde apenas logró cosechar el 5,85% de los votos en su fórmula con Paula Abal Medina.

En otro momento de la entrevista, Grabois se refirió a la interna del Partido Justicialista. El fundador del Frente Patria Grande reconoció su afinidad por la ex presidente, Cristina Kirchner, pero también identificó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como «una de las máximas figuras del «trasvasamiento» generacional.

«La opción correcta es bancar a Cristina, especialmente en este marco de hostigamiento. En segundo término, respaldar al gobernador por ser una de las máximas figuras del trasvasamiento generacional. Sin embargo, el tercero es es punto más importante ahora, que es apoyar al pueblo que está sufriendo mucho», señaló.

Mas, lanzó una crítica a Kicillof por no haber respaldado a la ex presidente. «Cuando uno tuvo un mentor y está perfilado para ir más allá, hay algunas actitudes que son malas: la ingratitud, resentimiento y la deslealtad», apuntó Grabois pero puntualizó: «No creo que él tenga estas actitudes; pero creo que está implícito en este no pronunciamiento cierta ingratitud a Cristina».

Con información de www.elintransigente.com