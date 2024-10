Rodri es el gran ganador del Balón de Oro 2024: lo mejor de la ceremonia y todos los ganadores

En el Théâtre du Châtelet de Francia, se desarrolló la edición 2024 del Balón de Oro correspondiente a la última temporada, que tuvo como el gran ganador a Rodri, el jugador del Manchester City. Además, Aitana Bonmatí se quedó con el máximo galardón en la rama femenino.

En cuanto a los argentinos nominados, Dibu Martínez ganó el premio Yashin, Lautaro Martínez quedó 7° en la votación al mejor futbolista del año, y Alejandro Garnacho estuvo entre los nominados al Trofeo Kopa, que finalmente ganó Lamine Yamal.

Rodri ganó el Balón de Oro 2024

El volante español, clave en el Manchester City campeón de la Premier League y de la selección de España que se coronó en la Eurocopa de Alemania, se quedó con el galardón al mejor jugador del mundo durante la última temporada y alzó el premio que había ganado Lionel Messi en 2023.

Lautaro Martínez quedó 7° en la votación al mejor futbolista del año

El Toro, que fue campeón con el Inter de Milán en la Serie A y el máximo goledaor de aquella liga, con 24 anotaciones, quedó en la séptima posición de los más votamos a mejor al Balón de Oro 2024.

Martínez también tuvo una gran actuación con la Selección Argentina en la Copa América, donde se consagró campeón y máximo artillero con cinco goles, uno de ellos el decisivo en la final ante Colombia.

Dibu Martínez, ganó el Trofeo Yashín por segundo año consecutivo

Lautaro Martínez le entregó el Premio Yashin al mejor arquero del mundo a Emiliano "Dibu" Martínez, su segundo galardón consecutivo.

"Es un honor volver a estar acá. Siempre agradecido. Hoy tengo el placer de estar con mis dos entrenadores de arqueros que saben lo exigente que soy para seguir mejorando", dijo el arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa cuando subió a recibir el premio.

"Vengo de un lugar chico y eso me motiva a seguir obsesionado con mejorar, conseguir cosas grupales. Agradecido a todos y al Toro que metió el gol en la final, ja", completó Dibu.

Dibu Martínez quedó dentro de los 20 en la votación al mejor futbolista del año

En la previa de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024, la revista France Football reveló en sus redes sociales que Emiliano Dibu Martínez ocupó el puesto 18 en la votación al mejor futbolista del año.

Vínicius, no viajó a la ceremonia del Balón de Oro tras enterarse que no ganará

El Real Madrid habría cancelado el vuelo de Vinícius Júnior a París a raíz de que se habría filtrado de que el brasileño no ganaría el Balón de Oro 2024.

El vuelo estaba previsto para las 15:00 horas (España) en el Aéreopuerto de Barajas rumbo a la capital francesa donde se llevará a cabo la ceremonia, sin embargo, desde el club madrileño dieron de baja el pasaje ya que el joven atacante no sería premiado con la distinción.

Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro en la rama femenina

En su sexta edición, el Balón de Oro fue nuevamente para la española Aitana Bonmatí. Esta será la cuarta ocasión consecutiva en la que una jugadora del FC Barcelona gane el Balón de Oro, una muestra del dominio del club catalán en el fútbol femenino.

Aitana, campeona del mundo con España en 2023 y que volvió a ganar la Liga de Campeones femenina esta temporada, destaca por su visión de juego, su proyección ofensiva y su eficacia goleadora.

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa 2024

El delantero sensación del Barcelona fue fundamental en la conquista de la Euro 2024 para España y se ha transformado en uno de los grandes referentes. "Estoy orgulloso, muy agradecido con todos mis compañeros y vamos por más", dijo el joven crack cuando subió a recibir el premio.

Jennifer Hermoso, ganadora del Premio Sócrates

El Premio Sócrates es para el/la futbolista más comprometido con causas sociales. En esta edición 2024 fue para Jennifer Hermoso.

Barcelona, el mejor club femenino del mundo

Supercopa de España, Copa de España, La Liga, la Champions League son los títulos que ganó Barcelona en la temporada y por lo que es considerado el mejor equipo femenino del mundo.

El Barca recibió el premio a través de Joan Laporta, presidente y Alexia Putellas, su capitana, quién hizo subir al resto de sus compañeras al escenario para recibir el galardón.

Real Madrid, el mejor club masculino del mundo

Ganadores de la Champions League y de La Liga de España, el Real Madrid se quedó con el premio al mejor equipo del mundo.

Harry Kane y Kylian Mbappé, ganadores del premio Gerd Müller

Harry Kane y Kylian Mbappé fueron los ganadores del Premio Gerd Müller al ser los máximos goleadores de la temporada. Solo lo recibió el inglés porque la delegación de Real Madrid se ausentó.

Emma Hayes, mejor entrenadora femenino

Galardón Cruyff para la seleccionadora de Estados Unidos.

Carlo Ancelotti, el mejor entrenador masculino

El DT de Real Madrid superó en su terna a Lionel Scaloni.

Quiénes son los máximos ganadores del Balón de Oro

El jugador con más Balones de Oro es el argentino Lionel Messi con 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), seguido del portugués Cristiano Ronaldo con 5 (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

Más abajo, con tres Balones de Oro, figuran el francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985) y los neerlandeses Marco Van Basten (1988, 1989 y 1992) y Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974).

Fuente: 442