Aitana Bonmatí ganó por segunda vez consecutiva el Balón de Oro: "Eso no se consigue sola"

Aitana Bonmatí reafirmó su estatus como una de las mejores futbolistas del mundo al ser la ganadora, por segunda vez consecutiva, del Balón de Oro 2024, superando a rivales como Caroline Graham Hansen y Sophie Smith.

La futbolista del Barcelona repite el galardón del año pasado, siguiendo los pasos de su compañera de equipo y selección, Alexia Putellas, que ganó las ediciones de 2021 y 2022, y sumándose a los nombres de Ada Hegerberg (2018) y Megan Rapinoe (2019).

"Esto no se consigue sola. Soy muy afortunada de estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen cada día ser mejor. Gracias al staff y a los trabajadores del club. También al club, al Barça, al presidente Joan Laporta y la junta directiva. No me voy a olvidar de los culés", fueron las palabras de Aitana tras recibir el premio.

Y concluyó: "También quiero agradecer a mi familia, a mi entorno. En los momentos más duros están ahí, así que muchas gracias a todos".

Los logros de Aitana Bonmatí que le valieron el Balón de Oro 2024

La temporada de la jugadora del Barcelona, ha sido digna de los libros de historia. A nivel de clubes, ha contribuido al histórico cuatriplete del FC Barcelona, alzándose con la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.

Con la selección nacional, su impacto fue igualmente notable: ganó la Nations League y alcanzó el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París.

En total, disputó 57 encuentros y firmó 26 goles, desglosados en 19 tantos en 41 partidos con el Barcelona y 7 en 16 partidos con España.

Fuente: 442