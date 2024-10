Ni con Gallardo en el banco River pudo hacer la heroica en la Copa Libertadores

El 2024 fue un año en donde River Plate se ilusionó con conseguir una nueva Copa Libertadores de América. En el partido de vuelta por las semifinales del torneo internacional disputado en el Monumental no pudo revertir la serie en su contra ante el Atlético Mineiro, justo finalista.

En principio, los resultados alcanzados en esta edición del certmamen continental ilusionaron a sus hinchas. Se debe remarcar que el Millonario fue el mejor de todos los clubes que participaron en la fase de grupos con un técnico que fue duramente criticado e incluso silbado por la tribunas del Antonio Vespucio Liberti.

Con la chance real de disputar la final en su cancha, River se apresuró. Relegó a Demichelis para el regreso de Marcelo Gallardo, quien después de varios partidos no logró acoplar su idea en un equipo plagado de jugadores representativos.

Tal vez dejó la vara muy alta porque no pudo nisiquiera acercarse al nivel competitivo que demostró hace un par de años. Incluso este equipo fue bastante inferior al conjunto que besó una cantidad de trofeos en el ámbito internacional.

Es importante recordar que la campaña del Muñeco en la Libertadores arrancó ante un Talleres de Córdoba. Con lo justo superó a los cordobeses y, en este sentido, las críticas no aparecieron en contra del recién llegado, seguro por el poco tiempo que estuvo al comando.

En el medio se disputaron algunos compromisos del torneo local. Se sumaron refuerzos que tampoco tuvieron un valor diferencial. Y el cuadro de la Banda Cruzada siguió con más dudas que certezas. A pesar del incierto panorama siempre encendieron una vela para el certamen internacional.

En los cuartos de final, apareció en el firmamento Colo Colo, un rival que lo supo complicar. En las semifinales se encontró con el Mineiro de Gabriel Milito, quien lo liquidó y además sentenció su suerte. En condición de local los brasileros le metieron un golpe del que no pudo reponerse. Le anotaron tres goles en un encuentro en donde el equipo del barrio de Núñez fue superado en todas sus líneas.

Con este panorama, el hincha del Millo volvió a confíar en Napoleón, ese mismo conquistador, quien en esta oportunidad no pudo lograr su propósito.

Frente a una impresionante recepción en el arranque del partido de vuelta, el público no dejó de alentar a pesar de las circunstancias. Pero, en el campo la historia fue diferente. River no encontró el camino y además no tuvo la capacidad de hacer un gol.

Noche triste para los hinchas. En el baúl de los recuerdos quedará esa grandiosa época de Gallardo. Hoy, lamentablemente el Millonario está muy lejos de ratificar su jerarquía.

Fuente: 442