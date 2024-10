Tefi Russo contó el ultimátum que le dio al Pollo Álvarez para que mejorara su desempeño en la cama

Tefi Russo reveló el ultimátum que le dio al Pollo Álvarez para que mejorara su performance al hacer el amor. La influencer sorprendió a sus compañeros con sus declaraciones.

Este lunes, al aire de Soñé que volaba (Olga), habló de cómo inició su romance con el conductor. “Yo fui a cocinar a su programa. Estaba soltera por primera vez en mi vida y me empezó a tirotear al aire. Me decía cositas en el cuellito como ‘¿Cuál es tu Instagram?’”, recordó divertida.

Consultada acerca de si él le gustaba, negó: “Cero. No me gustó hasta un tiempo después de salir con él”. “Ahí me invitó a salir, yo le dije que no. Volví de viaje y salimos”, admitió. A modo de cierre, agregó: “Hubo un besito, usamos la lengua. Y después lo conocí a él, que él es un tipazo, es un amor”.

Con picardía, Migue Granados quiso saber sobre el primer encuentro sexual y la panelista no se echó atrás. “Fue en su departamento. Igual al principio no c... bien. De repente, en el medio del sexo me decía ‘yo ya estoy’. Entonces lo agarré un día y le dije ‘mira, papito, acá hasta que no salga la l..., esto no se termina”, lanzó haciendo estallar de risa a todos.

Fuente: TN