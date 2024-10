La provincia se prepara para un verano caluroso y con probable falta de energía

"No tenemos claro si habrá cortes programados de energía en el verano. No hemos tenido respuestas certeras de las autoridades nacionales en la materia y ahora se ha producido un cambio en la secretaría" marcó la titular de Energía de Santa Fe, Verónica Geese ante los diputados de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que preside Dionisio Scarpin.

Geese y el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, asistieron al encuentro solicitado por el diputado Marcos Corach ante los anuncios de posibles cortes de energía en el verano por falta de energía.

La funcionaria fue muy precisa en marcar la falta de inversión en generación y transmisión eléctrica que viene padeciendo la Argentina desde hace varios años y resaltó que la actual administración ni siquiera ha convocado al Consejo Federal de Energía Eléctrica creado por ley. "Las provincias nos estamos juntando informalmente porque la Nación no manda representantes", señaló.

Próximo trimestre

Planteó que el panorama es de calores intensos en noviembre, diciembre y marzo y que la generación no estaría alcanzando porque Paraguay está consumiendo más de la generación de Yacyretá, la salida de funcionamiento de Atucha por mantenimiento y menor generación de las hidroeléctricas por falta de agua.

"La energía pasa a ser un problema geopolítico" resaltó al indicar que se podría negociar con el aporte de Brasil e incluso de Uruguay y entonces varios recordaron la nula relación entre Javier Milei y Lula Da Silva. En ese momento, Walter Ghione resaltó que el presidente había cesado en el cargo a la canciller Diana Mondino para asombro de los participantes.

Entre las medidas que se analizan para evitar cortes prolongados figuran un acuerdo con los grandes consumidores (industrias) para paralizar la producción en los picos de calor, prender máquinas obsoletas de generación y comprar energía a países vecinos. Marcucci señaló -a modo de ejemplo- que el 55% de la facturación de la EPE procede de los 3.500 grandes usuarios mientras que el 45% los aportan 1.500.000 clientes, la mayoría residenciales.

Falta de inversión

Geese planteó que Santa Fe viene reclamando hace años a Nación la realización de dos obras de transmisión para garantizar el servicio. Son la línea Río Diamante (Mendoza) con Charlone en el sur provincial con un costo de 700 millones de dólares y de Malvinas Argentinas (Córdoba) a Santo Tomé. "Necesitamos sistemas de transmisión robustos y resilientes para poder crecer en materia económica" enfatizó. Aclaró que la inversión no es necesariamente estatal, pero sí se exige que el Estado fije reglas claras para el inversor.

De las reuniones de Cammesa con las distribuidoras, Marcucci se trajo el dato de que podrían faltar 3 mil megas en el sistema nacional y señaló que varios prestadores de generación que están en territorio santafesino están por retirarse debido a deudas del gobierno nacional para con ellos. Esos generadores podrían también atenuar la falta de energía y se puso el ejemplo de lo ocurrido en Ceres donde ya el privado retiró 20 megas de los 90 que tenía de producción. En los hechos están pidiendo el doble del costo que les reconoce el gobierno nacional. Se aclaró que la provincia va a tratar de que no se vayan del territorio.

Ante algunas preguntas de la decena de legisladores presentes, Geese aclaró que el panorama aún no es desolador. "Se pueden tomar medidas" para insistir en que "son problemas de décadas de no realización de obras de transporte y de generación".

Uso eficiente

Por otra lado, los funcionarios recalcaron que la provincia no es generadora de energía más allá de las primeras acciones que se vienen llevando adelante en energías limpias. "Nada podemos hacer ante una falla del sistema nacional y en lo previo podemos trabajar junto a Nación para ordenar la demanda, especialmente de grandes usuarios", dijo Geese. Marcucci señaló que por el momento no se habla de cortes preventivos para usuarios residenciales.

La secretaria de Energía informó además que el ministro Gustavo Puccini ya solicitó la audiencia a la flamante secretaria de Nación, María Tettamantti y recordó que la entrevista que la región Centro había tenido con el antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, los dejó con más dudas que certezas.

Sobre el final, varios legisladores pidieron campañas publicitarias instando al uso eficiente de la energía mientras Corach y Geese se cruzaron sobre el anuncio del entrerriano Rogelio Frigerio de congelar la tarifa del VAD en su provincia. Marcucci le marcó que ese ítem es mucho mayor que el de EPE.

Puertos

La secretaria de Transportes, Renata Ghilotti y los responsables de los cuatro puertos públicos de la provincia, entre ellos Daniel Cura de Santa Fe, estuvieron reunidos con la Comisión de Integración Regional, Mercado Común del Sur y seguimiento de la hidrovía que encabeza Ariel Bermúdez (Creo - Unidos).

Ghilotti dio detalles de las negociaciones que realiza la provincia para incluir un mayor dragado desde Santa Fe hacia el norte y los alcances de la reciente disposición de Nación que recorta a 17 pies el dragado hasta el puerto local.

Además de Cura expusieron Juan Carlos López Candioti (Reconquista), Graciela Alebarse (Rosario) y Griselda Caffaratti (Villa Constitución) en todo caso con las tareas que vienen haciendo en cada uno de los entes.

