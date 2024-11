Pullaro minimizó la interna radical que le complica la reelección: "Michlig es mi papá"

"Es un tema de la Legislatura", responde Maximiliano Pullaro cada vez que le preguntan por la reforma constitucional y de esa manera, toma distancia y trata de tirar la pelota afuera de la cancha.

Pero el tema cobró relevancia absoluta en la agenda política provincial porque quedan tan solo hasta fines de noviembre de período de sesiones ordinarias para tratar el proyecto de reforma y convocar a elección de constituyentes. Para discutirse en extraordinarias las debería pedir el gobernador.

"Las horas que estoy despierto trabajando estoy enfocado en la gestión, en la seguridad, en la educación y la producción", exageró Pullaro en una entrevista por Cadena3 Rosario que le hizo el periodista Hernán Funes y le preguntó por la interna radical que anticipó en exclusiva LPO:

¿Es verdad que Michlig no le quiere dar la reelección? preguntó Funes y recibió de Pullaro un tímido "no" para luego explicar largamente su vínculo con el senador: Michlig es mi padre político y uno de mis mejores amigos", comenzó explicando.

Yo estoy agradecido profundamente con Michlig. Tengo una relación padre-hijo. Obviamente, hay debate permanente pero yo lo quiero a Felipe, es mi amigo, es como mi viejo y es una de las personas que me puso acá





"Yo estoy agradecido profundamente con Michlig. Tengo una relación padre-hijo", continuó diciendo Pullaro hasta que Funes observó que "se pueden pelear": Obviamente, hay debate permanente pero yo lo quiero a Felipe, es mi amigo, es como mi viejo y es una de las personas que me puso acá, terminó reconociendo el mandatario provincial.

De hecho, en la entrevista el gobernador se explaya en detalles de cómo funciona la mesa chica de su gobierno sin mencionar al senador; "muchos no logran entender la relación que tenemos acá como espacio político, somos hermanos", dijo.

Luego, nombró a Lucho, por Luis Persello el secretario de Comunicación, a Gustavo Puccini el ministro de Producción, Juan Cruz "Cacu" Cándido, secretario general de la Gobernación y Daniel Di Lena en encargado de la Lotería: "que hace treinta años que trabajamos juntos, que estamos juntos planificando". No mencionó a Michlig.

Además de Michlig, hay otros dos radicales que le complican la cláusula de la reelección: José Corral, que trabaja en sintonía con Michlig, y Julián Galdeano, el creador de la principal adversaria de Pullaro, Carolina Losada.

Como sea, la libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei, recibió a Patricia Bullrich en Rosario para firmar un convenio con el intendente Pablo Javkin por la construcción de 26 viviendas que financiará el gobierno nacional.

Al acto no fue invitado Pullaro y luego, la diputada nacional compartió la nota de LPO para advertirle al radical que no iba a apoyar: "Desde La libertad avanza le vamos a frenar la reelección. Si llaman a elecciones injustificadas vamos a arrasar con los convencionales constituyentes. Cambiar las reglas en medio del partido no es ético y menos cuando tenemos innumerables preocupaciones en nuestra provincia", desafió Diez.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE.