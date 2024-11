Diputados de Santa Fe cruzan apreciaciones sobre la facultad policial de pedir el DNI en la vía pública

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un pedido de informes de la justicialista Alejandra Rodenas sobre los procedimientos policiales en torno al complejo educativo Gurruchaga de la ciudad de Rosario para identificar a estudiantes adolescentes. "Es un hecho de gravedad institucional que nos retrotrae la época de la dictadura", señaló la ex vicegobernadora al fundamentar la solicitud.

"La identificación de personas en la vía pública es parte del plan de seguridad y de los operativos de patrullaje focalizado" señaló la presidenta del bloque radical, Silvana Di Stefano, quien no obstante aclaró que su bloque votaba favorablemente la minuta.

El pedido de informes sobre el accionar policial y diferencias en torno a las políticas portuarias y de dragado fueron los temas que generaron controversias en la sesión ordinaria de Diputados que además aprobó tres proyectos de ley, uno de los cuales implicó la cesión de terrenos a expropiar en Rafaela para la novel universidad nacional. La sesión sirvió además para fijar una serie de preferencias para las tres sesiones que restan del período Ordinario.

Rodenas se hizo eco de la preocupación expuesta por la comunidad del nivel secundario de la escuela Gurruchaga de Rosario por la decisión policial de solicitar documentación, tomar fotos y preguntarles a alumnos de segundo año de la institución si participan del centro de estudiantes. "La policía no puede detener a nadie, salvo en flagrancia" insistió la justicialista para recalcar que hay límites que no se pueden traspasar porque significa retroceder a la etapa de la dictadura. "Se acuerda señora presidenta -por la socialista Clara García- de cuándo por ser estudiantes éramos sospechosas" le dijo. Rodenas emparentó las prácticas policiales con el giro ultraderechista que se está viviendo en el país. "La gestualidad del gobierno nacional pone en duda la democracia" advirtió para exigir que se aclare el hecho denunciado por la comunidad del complejo educativo rosarino. "Es importante que el ministerio de Justicia y Seguridad lo aclare para evitar la continuidad de este tipo de hechos" e insistir en que en la Argentina no están suspendidas las garantías constitucionales. "Fui jueza penal y sé que la policía no actúa sin órdenes", agregó.

Di Stefano marcó que el interbloque Unidos apoya el pedido de informes por no tener que ocultar nada pero marcó que la identificación de personas en la vía pública es parte del plan de seguridad, de los llamados patrullajes focalizados. Marcó que las estadísticas muestran de cada 17 personas identificadas, una tenía pedido de captura, de acuerdo a las estadísticas del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. "Necesitamos la policía en la calle. Con policía en la calle y mayor control en las cárceles hemos podido bajar los indicadores de violencia y sabemos que no podemos darnos por satisfecho" acotó la radical.

Por último aclaró que merced a los operativos de calle, en diez meses de gestión fueron detenidas 76 personas con pedido de captura en toda la provincia.

El proyecto votado tiene ocho puntos partiendo del procedimiento realizado en inmediaciones del complejo Gurruchaga para saber "si hay actividades delictivas vinculadas a establecimientos educativos que son objeto de investigación y control policial en particular". De qué manera se implementan las normativas específicas que regulan la identificación de personas en la vía pública y/o traslados a dependencias policiales para la averiguación de antecedentes. También sobre el cumplimiento de normas de respeto a los derechos humanos en los procedimientos de identificación y la capacitación del personal policial en esta problemática; herramientas tecnológicas disponibles para la identificación de personas y su implementación en campo.

También requiere saber evaluación de quejas o denuncias sobre abusos de autoridad relacionadas con las demoras y/o eventuales traslados a dependencias para la averiguación de antecedentes o la identificación de personas y estadísticas sobre la materia.

En tanto, Amalia Granata (Somos Vida) pidió adjuntar un pedido de informes de su autoría ingresado a principios de octubre sobre esta temática.

