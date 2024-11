Una encuesta muestra un amplio respaldo de la sociedad a la eliminación de las PASO y del financiamiento público a los partidos políticos

Luego de que el gobierno ratificó su intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como así también el financiamiento público a partidos políticos, una encuesta realizada en octubre por la consultora Opinaia - Termómetro Ciudadano determinó que dichas medidas mantienen un amplio apoyo por parte de la opinión pública.

Actualmente, hay varios proyectos legislativos presentados en la Cámara de Diputados, pero ninguno fue tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert. La falta de apoyo por parte de los legisladores sería otra de las trabas que enfrenta el Poder Ejecutivo para llevar a cabo la modificación.

Al evaluarse las principales medidas que buscan modificar el sistema electoral, una encuesta a nivel nacional reveló que más del 75% de los encuestados apoya la hipotética eliminación del financiamiento público a partidos políticos, mientras que casi el 70% respalda terminar con las PASO.

Las encuestas digitales fueron realizadas del 18 al 23 de octubre de 2024 y se tomó como muestra 1000 casos nacionales y de público en general. En cuanto al fin del financiamiento público a partidos políticos, el 52% de los encuestados sostuvo que es una medida “muy positiva”, mientras que un 24% consideró que es “algo positivo”. En tanto, el 7% lo calificó como “algo negativa”, el 8% como “muy negativa” y el 9% respondió que no tiene una posición tomada.

En relación al proyecto que busca la eliminación de las elecciones PASO, el resultado de la encuesta determinó que para el 46% de las personas es una medida “muy positiva”, mientras que el 22% manifestó que es “algo positiva”, el 11% “algo negativa”, el 10% muy negativa y un 11% “no sabe”.

La encuesta online se llevó a cabo en todo el territorio argentino, aplicando un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas, abiertas y escalas de opinión, con la presentación de estímulos audiovisuales.

Desde la consultora se informó a Infobae que “se aplicó una muestra representativa por cuotas de sexo, edad y zona de residencia” y se detalló que “el error muestral fue de */- 3pp ,bajo el supuesto de una muestra probabilística, con una confiabilidad del 95%”. Para respaldar la muestra, se detalló que los datos se ponderaron según parámetros poblacionales (distrito, sexo, edad y nivel socioeconómico) como así también el voto anterior, es decir, durante las elecciones generales de 2023.

A pesar del apoyo que manifestó la opinión pública, en los días previos a que se conociera el resultado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el gobierno no cuenta con los votos necesarios para modificar el sistema electoral. Y ratificó que no desecharán la misión luego de haber planteado que el sistema creado por el kirchnerismo en 2009 no sirvieron para dirimir las internas partidarias y solo crearon un gasto extra para el Estado y un malestar en la ciudadanía.

Por el momento, en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja fueron ingresadas cinco iniciativas que plantean cambios respecto de las primarias a nombre de los diputados: Carla Carrizo (UCR); Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal); Florencia Klipauka Lewtak (PRO); Rocío Bonacci (La Libertad Avanza); y Juan Fernando Brügge (Encuentro Federal). Sin embargo, ninguna de las iniciativas fue discutida por la comitiva y, de todas formas, la idea es defendida solo por los seis legisladores del oficialismo por sobre un total de 35 miembros.

Si antes del 30 de noviembre, cuando finaliza el año parlamentario, estos proyectos no obtienen sanción, no podrán ser tratados en 2025, debido a que no es posible tratar reformas en el sistema durante los años electorales. En el caso de que alguno de los proyectos fueran sancionados, la vigencia del mismo se prorrogaría un año por la celebración de los comicios legislativos. De esta manera, el cambio podría ser aplicado recién a partir de 2026.

El tema es considerado como uno de los objetivos primordiales para el oficialismo, debido a que en el gobierno analizarían la posibilidad de poner la cuestión sobre la mesa durante el debate por el Presupuesto 2025 y el financiamiento a las universidades públicas. En línea con la misión de reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, buscarían convencer a los demás partidos de que el Estado podría ahorrarse cerca de 52 millones de dólares, si se eliminaran las PASO y el financiamiento de los partidos políticos. Un monto que representa solo el 1% de los 5 mil millones que solicitan las universidades.

Pese a que el oficialismo aún no cuenta en el recinto con la garantía de los votos para aprobar algún proyecto vinculado a las reformas en el sistema electoral, La Libertad Avanza está decidida a volver a plantear la eliminación de las PASO, que se tendría que tratar en paralelo al Presupuesto, como un proyecto aparte.

Las PASO implementadas en 2009, han sido objeto de críticas debido a su elevado costo. Estas elecciones, diseñadas para democratizar la selección de candidatos y permitir que la ciudadanía participe en las internas de los partidos, han generado controversia, especialmente desde el oficialismo, que a menudo debe financiar su realización; en parte debido a que generalmente presenta listas únicas y no desea facilitar los debates internos de los partidos de la oposición.

El propósito original de las PASO era abrir el proceso de selección de candidatos a toda la población, permitiendo una mayor participación en las decisiones internas de los partidos políticos. Sin embargo, con el tiempo, las críticas se han centrado en el gasto que implica su organización, lo que ha llevado a cuestionar su viabilidad y efectividad.

Con información de www.infobae.com