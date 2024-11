El Gobierno apunta a una cifra récord en dólares tras la extensión del blanqueo

El Gobierno se prepara para agrandar el monto de dólares que ingresó al sistema financiero para el blanqueo de capitales en efectivo, proceso que se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre inclusive, considerado como un "éxito rotundo" y signo de confianza por parte de los ciudadanos que se adhirieron a la convocatoria.

El jueves por la noche, a través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei agradeció la "confianza en el plan económico" del Gobierno y aseguró que el "éxito rotundo" del blanqueo en efectivo, que finalizaba ayer pero finalmente se extendió hasta el 8 de noviembre, se reflejó en u$s18.000 millones depositados en las entidades bancarias por parte de 280.000 argentinos.

La buena adhesión al blanqueo hizo que los depósitos privados en dólares tocaran un récord. Los últimos datos del BCRA indican que el martes pasado los depósitos crecieron u$s841 millones y el stock total ascendió a u$s33.333 millones. Así, superaron el récord de u$s32.492 millones que habían alcanzado en 2019, con el gobierno de Mauricio Macri.

Ahora, el mercado se pregunta si con los seis días que se sumaron de extensión el total del blanqueo en efectivo podrá llegar a u$s20.000 millones. Algunos analistas consideran que será difícil por los pocos días que faltan, pero otros lo ven viable, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento que traía y posibles sondeos previos que habría realizado el Gobierno.

¿El blanqueo en efectivo podría llegar hasta u$s20.000 millones?

Diego Fraga, socio de Expansión Business, no descarta que se pueda llegar a los u$s20.000 millones blanqueados en efectivo. Considera que no es una cifra fácil de alcanzar, teniendo en cuenta que habría que sumar 10% más de lo que ya ingresó y a partir de ahora debería perder impulso, pero no descarta esa posibilidad.

"No es tanto tiempo lo que se extendió. Es más que nada para los que no pudieron entrar por las complicaciones que hubo en los últimos días, además de algún rezagado que se acordó tarde", afirma en diálogo con iProfesional.

"También hay que tener en cuenta a los bienes que entraron al blanqueo, que no son fondos en efectivo. Aún no hay datos oficiales, pero es probable que con los otros bienes blanqueados, además del efectivo, se supere la meta simbólica que se había marcado de u$s40.000 millones. Todo hace pensar que se va a llegar a ese objetivo", agrega.

Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, coincide en que la prórroga obedece principalmente a cuestiones administrativas, para facilitar el ingreso a aquellos que no lograron hacerlo en los últimos días debido a dificultades operativas en los sistemas y por ello la extensión es de solo seis días hábiles, por lo cual no prevé grandes montos de ingresos adicionales.

"Si bien el ritmo de las últimas jornadas llegó hasta u$s840 millones, no vemos que se sigan registrando ingresos como los que hubo a finales de septiembre o a finales de octubre. Podrán entrar más personas, pero no esperamos que haya ingresos exorbitantes, de u$s1.000 millones por día o algo por estilo, considerando la temporalidad", sostiene ante iProfesional.

No obstante, considera que "no es descabellado" pensar en que se logre llegar a los u$s20.000 millones de blanqueo en efectivo, teniendo en cuenta que para ello deberían ingresar poco más de u$s300 millones en promedio en cada una de las seis jornadas hábiles que se sumaron a partir de esta nueva prórroga.

"Los depósitos en dólares venían subiendo mucho, así que es posible que se vea un efecto inercial. Posiblemente, avalado por conversaciones que el Gobierno pudo haber tenido. Es probable que el Gobierno haya sondeado si podían entrar más dólares después de octubre", comentó off the record a este medio un operador de la City.

¿Habrá retiros masivos de dólares del blanqueo?

A partir del día de ayer, las personas que en octubre ingresaron hasta u$s100.000 ya están habilitadas para retirar los fondos del sistema financiero, aunque Vitelli descarta salidas masivas de los bancos. Así como no prevé ingresos muy elevados, tampoco espera que haya retiros de divisas que llamen la atención en el mercado.

"Desde hoy (por este viernes), con la habilitación para retirar fondos, comenzaremos a ver el comportamiento del flujo de dólares. En octubre, no se registraron grandes retiros de quienes regularizaron hasta u$s 100.000 el mes anterior, por lo que esperamos una tendencia similar para noviembre", agrega Isabel Botta, gerente de producto de Balanz.

En diálogo con iProfesional, Botta destaca que, al igual que en octubre, se espera un importante traslado de divisas al mercado financiero. Las transferencias de fondos impulsarían la demanda de activos financieros en dólares y, a la vez, estimularían las emisiones de títulos de deuda en moneda extranjera por parte de empresas del sector privado.

"Entre septiembre y octubre, se colocaron más de u$s2.000 millones en títulos de deuda privada, lo que representó un récord en muchos años y una señal positiva tanto para el crecimiento de las empresas como para las reservas internacionales del Banco Central, ya que muchas veces las empresas venden estos dólares al BCRA para obtener pesos", resalta.

Botta sostiene que esta dinámica seguiría teniendo un impacto positivo sobre el mercado financiero debido a la presencia de mayor cantidad de "dólares líquidos" en el sistema y, al mismo tiempo, mayor cantidad de ahorristas buscando alternativas de inversión en el mercado local para obtener retornos a partir de los fondos que fueron regularizados.

