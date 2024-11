El comunicado de Williams sobre Colapinto y Albon tras sus choques en la clasificación: ¿Corren el GP de Brasil?

La lluvia está siendo la máxima protagonista del fin de semana en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Tras una jornada de sábado que tuvo que modificarse por las condiciones climáticas, el domingo por la mañana no se vieron mejorías, y se tuvo que disputar la clasificación horas antes de la carrera. Por el estado de la pista -completamente mojada- varios pilotos chocaron y comprometieron su participación en el Gran Premio. Entre ellos Franco Colapinto y Alex Albon, ambos pilotos de Williams Racing.

El argentino no pudo completar la Q1 al perder el control y estrellarse contra la contención de la pista en Interlagos, pero afortunadamente no sufrió daños él y el auto no tuvo grandes complicaciones. Distinto es el caso de Albon, quien destruyó su monoplaza en los minutos finales de la Q3.

El británico nacionalizado tailandés estaba realizando una qualy enorme al encontrarse segundo, solo detrás de Lando Norris, hasta que en la recta de largada no frenó a tiempo y su vehículo se descontroló a gran velocidad, quedando totalmente fuera de uso para este GP de Brasil.

Teniendo en cuenta que los ingenieros de Williams tienen solo horas para poner los dos monoplazas en condiciones para la carrera en Interlagos que se realizará desde las 12:30, desde la escudería emitieron un comunicado informando la situación tanto de Albon como de Colapinto y sus respectivos vehículos.

A traves de sus redes sociales oficiales, Williams informó: “Tras los incidentes que sufrieron Alex y Franco durante la sesión de clasificación en São Paulo, ambos coches han sufrido daños importantes que se están evaluando. Tenemos un equipo increíble detrás de nosotros que trabaja incansablemente con el objetivo de reparar ambos coches para competir en el Gran Premio. Los mantendremos informados de los próximos acontecimientos”.

Así, a pesar de que Colapinto se mostró desalentado con poder participar y Albon directamente había sentenciado que estaba afuera de la carrera, desde el equipo inglés no descartan -de momento- la participación de ninguno de los dos en el GP de Brasil.

Cabe destacar que el argentino y el tailandés no fueron los únicos que se accidentaron en la qualy, ya que Carlos Sainz en Ferrari, Fernando Alonso y Lance Stroll de Aston Martin también colisionaron y sus presencias en el circuito de Interlagos está en duda.

Así quedó la clasificación para el GP de Brasil

1-Norris

2-Russell

3-Tsuonoda

4-Ocon

5-Lawson

6-Leclerc

7-Albon

8-Piastri

9-Alonso

10-Stroll

11-Bottas

12-Verstappen (saldrá del puesto 17 por una penalización)

13-Pérez

14-Sainz

15-Gasly

16-Hamilton

17-Bearman

18-Colapinto

19-Hulkenberg

20-Guanyu

Fuente: bolavip