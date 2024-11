"Mi anhelo es que quienes pensamos lo mismo a nivel nacional podamos unirnos"

Gisela Scaglia encabezó el lunes en Rosario, acompañada por María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza, el relanzamiento de la Fundación Pensar -una herramienta decisiva en el mundo PRO-, el primer paso en de un proceso electoral que terminará con las elecciones de medio término el año que viene. Se mostró dispuesta a ampliar la coalición Unidos en la provincia con la incorporación de nuevos actores, anhela que quienes piensan lo mismo a nivel nacional vayan juntos en las elecciones del año próximo, dice que las diferencias del PRO con La Libertad Avanza son más de forma que de contenido, critica al gobierno nacional por su desatención con los que la están pasando mal producto del ajuste y destacó los resultados que la Provincia obtuvo en seguridad y educación.

"Tener la Fundación Pensar activa en la provincia significa para nosotros ponerle una mirada federal a las políticas públicas. Antes estaba más centralizado, porque se trataba de pensar el plan de gobierno de (Mauricio) Macri. Pero hoy debemos cambiar esa mirada, porque tenemos un desafío a nivel provincia, que es el de cómo nuestros cuadros técnicos pueden apuntalar al gobierno de Unidos. Por eso creo que este ida y vuelta que va a tener la Fundación Pensar va a ser más interesante, además de esperar convocar a mucha personas que quieran acercarse a trabajar con nosotros", expresó la vicegobernadora.

-¿Cuáles de estas políticas nacionales creés que le pueden servir al gobierno de la provincia?

-Nosotros somos gobierno en la provincia, por lo tanto la Fundación no está pensando en cómo la política nacional se mete en Santa Fe. Lo que está haciendo la Fundación a nivel nacional es tomar temas como la pobreza y la inflación y todos los meses preparar informes que muchas veces son críticos y otras tiene coincidencias plenas con el gobierno. Como Fundación nadie puede pensar en algo del gobierno nacional aplicado a la provincia porque no es nuestro rol. Sí es nuestro rol poder aportar la experiencia de los cuatro años de gestión de Mauricio para cosas que queremos hacer como, por ejemplo, la transformación digital del Estado, donde hemos llevado adelante una importante modernización entre 2015 y 2019.

Cruce de miradas

-En el PRO parece haber dos miradas respecto del gobierno nacional. Una más cercana donde podríamos nombrar a Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal y otra opositora cuya cara más visible es la de Horacio Rodríguez Larreta.

-Hay tres.

-¿Cuál es la tercera?

-Patricia (Bullrich), miembro pleno del gabinete. También hay un grupo de muy responsables diputados nacionales que cuando el gobierno necesitó el apoyo legislativo para transformaciones que son profundas se lo dieron y también pusieron paños fríos cuando fue necesario, y una mirada como la de Horacio, que decidió estar hoy afuera del partido y de la vida partidaria y armar una fundación y un trabajo desde otro lugar.

-¿Cuántas miradas hay en el PRO de Santa Fe?

-Una.

-¿Cómo es esa mirada?

-Sostener y defender Unidos, trabajar todos los días para que la provincia esté mejor y entender que a este gran espacio que creamos en Unidos lo tenemos que cuidar entre todos juntos. Nosotros estamos dispuestos a abrir e incorporar nuevos actores en la provincia, previo debate con todas las fuerzas que integran la coalición, pero nuestra mirada es siempre cuidar lo más importante que tenemos que es Unidos, y después debatir con Mauricio una estrategia para la elección nacional.

- ¿Cuál creés que va a ser la estrategia del PRO a nivel nacional?

-Mi anhelo es que quienes pensamos lo mismo a nivel nacional podamos unirnos. Si bien hay muchas diferencias, también hay coincidencias con el gobierno de Milei en muchos temas, no en las formas, pero sí en el cómo, sobre todo en lo económico, y además nuestros votantes nos exigen esa responsabilidad porque eligieron a Milei, incluso por sobre nuestros candidatos. Tenemos que pensar una estrategia que nos permita articular juntos un proceso electoral de cambio, de no ir para atrás, porque creo que lo que se va a jugar en el 2025 es si estamos dispuestos a sostener con todas las dificultades que tiene este camino de cambio. Macri decía que esto es como cruzar el río, cuando uno lo va haciendo, hay un momento que se pone profundo y hondo, y ahí por lo general la gente se asusta y vuelve para atrás y otra vez se encuentra en la orilla sin haberse animado a cruzarlo. A Macri le pasó, al final del día los argentinos no nos animamos a terminar de cruzar el río, volvimos para atrás y lo tuvimos que padecer Alberto Fernández. Creo que esta vez tenemos que animarnos a cruzar.

La gestión nacional

-¿Qué mirada tenés sobre el gobierno de Milei?

-Tengo algunas diferencias, sobre todo en el hacer. Un gobierno nacional no puede solo pensar en las cuestiones macroeconómicas, también tiene que pensar que si a una ruta no le pones ninguna inversión, en cuatro un ocho años se va a convertir en un camino de ripio. Ahí hay que hacer algo, concesionarla, transferírsela a la provincia o hacerse cargo, pero no puede quedar como está.

-No ha sido muy generoso el gobierno nacional con el provincial…

-En el hacer hay mucha dificultad y ésa es una crítica que yo hago, en el ver todos los días al Estado Nacional involucrado de primera mano con los temas sociales... Este proceso de ajuste necesario porque, indudablemente, vivíamos en una ficción o en una fantasía que era imposible seguir sosteniendo, y bajo el populismo, que tenía una maquinita que repartía plata, todos sabíamos que había una mentira. Eso se tenía que terminar y se terminó. Ahora, al final del día hay personas que no están bien y que les cuesta mucho y el Estado tiene que estar atrás para sostenerlas. Y yo siento que el Estado Nacional no está hoy atrás.

-Si una bandera ha levantado el gobierno provincial desde el 11 de diciembre es la de la producción. ¿Cómo llevarse bien con un gobierno nacional que no habla de producción sino solo de finanzas?

-Es un gobierno nacional que no habla de ningún tema, salvo de los temas que tienen que ver con lo económico, que es su primera meta, el déficit cero, la inflación. Ahora, dicho esto ningún empresario te dice hoy que no está jugando con mejores reglas que las que tenía hace un año atrás. Aún en la dificultad, te dicen, prefiero esto. ¿Por qué? Porque en el final del camino hay reglas claras, previsibilidad, un dólar que tiene estabilidad, algo impensado hace un año atrás. Para el año que viene tenemos que movernos en un rango de inflación de entre el 25 y el 50 por ciento, que parece espantosa, pero veníamos del 250. No se dispara el crecimiento, estamos en un amesetamiento que le cuesta al comerciante, al que labura, al de la construcción, pero no hay otra cosa para hacer que no sea sincerar donde estamos parados y romper un poco el esquema más populista que se tenía en la Argentina, que era ficción pura. Nos decían que la luz, el agua y el gas no valían nada, que podías hacer lo que querías, que te cerraban la economía entonces no competías con nadie. Ahora, después necesitaba un industrial comprar una pieza afuera y no se la habilitaban, para habilitarla le cobraban. No nos olvidemos de esa Argentina, porque venimos de ahí, ¿no? Cuando vos hablas con los industriales o con cualquier persona vinculada a la producción obviamente a todos les gustaría un esquema sin cepo, retenciones más bajas o una matriz impositiva distinta.

La agenda provincial

-En los últimos días volvió a la agenda pública el tema de la reforma de la Constitución de Santa Fe y también la posibilidad de que el actual gobernador sea reelecto ¿Qué tipo de Constitución crees que tiene que tener la provincia? ¿Estás de acuerdo con que se incluya la cláusula de la reelección del actual gobernador?

-Es difícil responder a esa pregunta como vicegobernadora, porque yo no voto, no soy legisladora y no estoy en ese debate. Voy a contestar como presidenta del PRO: mi partido siempre estuvo de acuerdo con la necesidad de la reforma porque entendemos que hay que corregir muchas cosas de la Constitución, que si bien es muy buena, tiene 63 años y ya estamos en los 30 años de la reforma nacional. Y principalmente en este momento, donde la gente tiene mucho rechazo a la política, tenemos que mejorarla para hacer nuestros procesos electorales más amigables. Creo que los mandatos tienen que tener un término determinado, que no tenemos que ir a votar cada dos años sino cada cuatro. Pero como lo dije siempre porque no tengo un interés particular, creo que ni un presidente, ni un gobernador, ni nadie tiene que tener un solo mandato porque no hay tiempo para cumplir con todo lo que uno quiere hacer. Por lo tanto creo que es lógico que un gobernador tenga dos mandatos en la provincia de Santa Fe.

-¿Cómo estás viendo el proceso ese que se está llevando adelante para renovar la Corte Suprema o terminar con lo que el gobierno considera privilegios del Poder Judicial, que viene bastante ríspido?

-Porque las decisiones difíciles son así. Uno no viene a gobernar solo para tomar decisiones fáciles o dar buenas noticias. Gobernar es otra cosa y exige muchas veces tomar decisiones profundas que llevan discusiones y que tienen que terminar en un proceso mucho más sano del que había, transformador. Ninguna de estas cosas van a ser fáciles y lo supimos desde el primer día, nadie puede romper con un poder que tiene más de 35 años con las mismas personas y las mismas prácticas de un día para otro. Obviamente va a crujir y está bien que cruja, y también estas discusiones de si son privilegios o son convenios. Son privilegios ¿Por qué no podemos decir que son privilegios? La gente que está en el Poder Judicial tiene o tenía, porque estamos corrigiendo algunas cosas, condiciones que no son las mismas que tiene cualquier otro empleado del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo o un docente o un médico. Que una persona en el Poder Judicial no aporte a IAPOS cuando todos aportamos a IAPOS, me parece que está mal y no es justo.

-A 11 meses de iniciada la gestión ¿Crees que las políticas que implementaron en seguridad han sido del mayor acierto del gobierno?

-Indudablemente los resultados son positivos, pero nosotros somos muy prudentes con eso y nunca vamos a decir, listo, ya ganamos. Al contrario, creo que acá nadie ganó nada. Estamos haciendo cosas que nos están dando buenos resultados, pero esos buenos resultados mañana pueden cambiar automáticamente. Uno no se tiene que relajar nunca, no tiene que dejar de invertir en lo que tiene que invertir y no tiene que dejar de profundizar las medidas que se tomaron. Eso me parece que es central decirlo porque si no pareciera como que, bueno, ya está, cambiemos de tema.

Está claro que el equilibrio es precario. Lo que digo es, de las políticas que implementó el gobierno en producción, obra pública, educación, es la de seguridad la mejor?

-Tenemos muy buenos resultados, pero también tenemos muy buenos resultados en algo que discutíamos en la campaña donde la gente nos decía que teníamos que terminar con los reemplazos de los docentes porque los chicos no conocen a la maestra y el Estado pasa pagando reemplazante de reemplazante de reemplazante. Ese es un logro. Hoy eso te diría que pasa en mucho menor medida, 80% menos. El programa Asistencia Perfecta vino a devolver esa idea de que el docente está al frente del aula y que se premia al que va a trabajar. Y fue con ruido, con pelea, fue con discusión, pero el resultado es óptimo. Mirá que rápido se terminaron un montón de artículos innecesarios que eran me quedo para cuidar a mi suegra o me quedo con esta carpeta médica. Solamente premiando el trabajo y a través de una declaración jurada podemos decir que en Santa Fe la gran mayoría de los docentes no eligen el paro como herramienta de protesta. Entonces es un logro también porque era parte de la agenda de todos los días de la gente.

