Encuesta: Apoyo masivo para eliminar las PASO y el financiamiento a los partidos

Después de la confirmación del Gobierno de Javier Milei sobre su intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento público para los partidos políticos, una encuesta, realizada en octubre, mostró que estas medidas tiene con un gran respaldo en la opinión pública.

Actualmente, hay varios proyectos legislativos sobre el tema en la Cámara de Diputados, aunque ninguno fue discutido en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, lideradas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert.

La falta de apoyo legislativo por parte de la Casta es uno de los obstáculos que enfrenta la administración libertaria para concretar esta reforma.



Al evaluar las principales propuestas de reforma electoral, una encuesta nacional, realizada por Opinaia - Termómetro Ciudadano, reflejó que más del 75% de los encuestados está a favor de eliminar el financiamiento público para los partidos, mientras que cerca del 70% respalda la eliminación de las PASO.

La encuesta digital, llevada a cabo entre el 18 y el 23 de octubre de 2024, incluyó una muestra de 1000 personas a nivel nacional.

En cuanto al financiamiento público, el 52% de los participantes opinó que la medida es "muy positiva", el 24% la calificó como "algo positiva", el 7% la consideró "algo negativa", el 8% "muy negativa" y el 9% no expresó una posición clara.

Respecto a la eliminación de las PASO, el sondeo reveló que el 46% de los encuestados la ve como "muy positiva", el 22% como "algo positiva", el 11% "algo negativa", el 10% "muy negativa" y un 11% se mostró indeciso.

La encuesta fue realizada en todo el país mediante un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas, abiertas y escalas de opinión, y presentó estímulos audiovisuales.



La consultora informó que la muestra fue representativa y se segmentó por género, edad y región de residencia, con un margen de error de +/- 3 puntos porcentuales y una confiabilidad del 95%. Los datos fueron ponderados según parámetros poblacionales, incluyendo el voto en las elecciones generales de 2023.

A pesar del apoyo público, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el gobierno aún no cuenta con los votos necesarios para modificar el sistema electoral.

Francos ratificó el compromiso con esta meta, ya que el sistema implementado en 2009 por el kirchnerismo no cumplió con su objetivo de ordenar las internas partidarias, generando en cambio un gasto adicional y descontento en la ciudadanía.

Si antes del 30 de noviembre, cuando culmina el año parlamentario, el proyecto no obtienen sanción, no podrá ser tratado en 2025, ya que no se puede modificar el sistema electoral en años de elecciones.



Además, de aprobarse la reforma, su implementación quedaría postergada hasta 2026 debido a los comicios legislativos.

En sintonía con su política de reducir el gasto público y lograr equilibrio fiscal, el Gobierno busca explicarle a otros partidos de que eliminar las PASO y el financiamiento a los partidos podría ahorrar al Estado unos 52 millones de dólares.

Aunque aún no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas al sistema electoral, La Libertad Avanza planea insistir en la eliminación de las PASO, proponiéndola como un proyecto paralelo al Presupuesto.

Desde su implementación en 2009, las PASO fueron objeto de críticas por su elevado costo y por controversias, especialmente entre los oficialistas, que suelen presentar listas únicas y no desean financiar internas de partidos opositores.

El objetivo original de las PASO era abrir el proceso de selección de candidatos al público general, permitiendo una mayor participación en las decisiones internas de los partidos políticos.



Sin embargo, las críticas crecieron con el tiempo, centrándose en el gasto que implican, lo que llevó a cuestionar su efectividad y sostenibilidad.(Derecha Diario)