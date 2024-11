Reunión entre Educación y Amsafé por la hora extra en escuelas primarias: para el gremio "no es el momento para aplicarlo"

Este lunes se realizó la reunión de la Comisión Técnica de Condiciones de Trabajo entre el Ministerio de Educación y docentes de Amsafé, con el punto principal de la extensión horaria en las escuelas primarias como eje principal y donde hay disconformidad del gremio.

La hora extra consistirá en un suplemento mensual remunerativo para el cargo maestro de grado de todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Será optativa para todas las escuelas, con el objetivo de fortalecer el apoyo pedagógico.

"Una modificación a esta altura del año no es conveniente"

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, se manifestó sobre el posicionamiento de Amsafé ante la extensión horaria: "Planteamos primero que el momento en el que se aplica no es el adecuado, entendemos que no es el mejor momento a esta altura del año para pensar en una reorganización del sistema educativo. Pensamos que el sistema educativo está atravesado por la previsibilidad y una modificación a esta altura del año no es conveniente".

El referente gremial insistió en "discutir lo pedagógico de la medida y saber por qué motivo se va a discutir la jornada extendida" y llamó a discutir "lo relacionado a las condiciones de trabajo de los docentes. Contemplar también la situación de los edificios escolares y los detalles de una medida que debe discutirse en el ámbito paritario".

Retribución salarial para los docentes

"Vamos a hacer un planteo en donde insistiremos en que ese trabajo sea a través de horas cátedras, que tienen que ser remunerativas y bonificables, que deben contemplar al equipo directivo, que debe tener un ofrecimiento que debe centrarse en aquellos maestros que son titulares", remarcó Alonso.

