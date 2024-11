El padre de Max Verstappen rompió el silencio y opinó sobre la posible llegada de Colapinto a Red Bull

Apesar de que su participación en el Gran Premio de Brasil no fue de las mejores, Franco Colapinto sigue dando de qué hablar en la Fórmula 1. En medio de los rumores que lo vinculan con Red Bull en el futuro, el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, no perdió la oportunidad de opinar sobre el argentino.

“Está haciendo un buen trabajo, pero hay que verlo, ya sabes, en un equipo grande. Creo también que hay que verlo durante toda una temporada”, afirmó el neerlandés de 52 años, en diálogos con Infobae.

Además, el actual competidor de rally agregó: "Por el momento le está yendo bien. En la clasificación todavía le falta un poquito, pero también son solo las pocas carreras que ha tenido. Lo está haciendo bien. Es un buen piloto".

Por último, al padre del campeón del mundo de la Fórmula 1 le consultaron sobre la posibilidad de ver al piloto argentino de 21 años junto a su hijo en Red Bull, a lo que Joe respondió: "Es un buen piloto. No depende de mí. Escucho los rumores, pero no estoy seguro de eso”.

Qué dijo Colapinto sobre un posible cambio de escudería

Por ahora, Franco Colapinto niega rotundamente cualquier posibilidad de traspaso a otro equipo. En declaraciones a F1TV, el piloto de Williams fue contundente ante la pregunta respecto de su presencia en la grilla para 2025.

"No entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde salió. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo Fórmula 1. Probablemente estaré en otro sitio", declaró el piloto argentino.

