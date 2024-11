Luciano Castro estalló tras los dichos de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani no habrían tomado bien las declaraciones de Sabrina Rojas en medio de los rumores de crisis. Según reveló Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, a la pareja no le gustó nada lo que dijo la actriz en una entrevista.

“Ustedes saben que el otro día Sabrina Rojas fue al programa de Ángel de Brito en Bondi y disparó contra Griselda Siciliani, lo que a mí me contaron el finde es que Luciano estalló contra su ex y madre de sus hijos”, detalló el conductor del ciclo.

Durante el vivo, el periodista reveló la supuesta reacción del actor ante toda la situación. “Obviamente todo arranca con Griselda que le habría comentado esto a Luciano y ahí me dicen que Luciano contacta a Sabrina bastante enojado para decirle que no hable de su relación. A mí el textual que me daban fue ‘totalmente innecesario es eso’”, sumó.

La drástica decisión de Luciano Castro y Griselda Siciliani que generó rumores de separación

Desde que Luciano Castro y Griselda Siciliani blanquearon su relación, intentaron mantenerla en privado, con alguno que otro guiño en redes sociales. A pesar de que en algunas ocasiones públicas se los vio muy enamorados y apostando fuerte por su vínculo, un nuevo detalle alertó en redes sociales.

A través de la cuenta mecomprendezmendez en Instagram alertaron por medio de una historia que la pareja de actores ya no se sigue en esta red social. La noticia resultó sorpresiva, ya que hasta el momento ninguno había dado muestras de distanciamiento o crisis a lo interno.

Sin embargo, desde este mismo usuario se dudó sobre la posibilidad de un conflicto entre Lucho y Griselda. “Me llama la atención porque hace 6 días ella fue a visitarlo a una producción de fotos en el barrio de Agronomía. ¿Enojo?, ¿crisis?, ¿decisión mutua?, mmm, dijo la muda”, reflexionó el dueño de la cuenta.

De hecho, aseguró que la imagen que subió a sus redes es de fecha reciente y se puede ver a los artistas conversando, aunque desde el plano en que fue tomada, no se pueda ver la cara de Griselda. En tanto, los novios no se han pronunciado aún sobre el unfollow mutuo.

Fuente: TN